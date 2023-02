Gemeinde Lehre verabschiedet Sekretärin Anita Remus

Lehre. Nach mehr als 30 Jahren geht die Sekretärin des Bürgermeisters der Gemeinde Lehre in den Ruhestand. Ihre Kollegen verabschiedeten sie mit einem Lied.

Die Gemeinde Lehre hat Anita Remus, Sekretärin des Bürgermeisters, in den Ruhestand verabschiedet. Wie eine Sprecherin der Gemeinde berichtet, war Remus mehr als drei Jahrzehnte ein fester Bestandteil im Rathaus. Viele Jahre war sie erste Ansprechpartnerin für alle politischen Gremien sowie Bürger, die Termine mit dem Bürgermeister vereinbaren wollten. Auch Kollegen stand sie stets mit Rat und Tat zur Seite.

1992 wurde Anita Remus als Schreibkraft in der Verwaltung der Gemeinde Lehre eingestellt. Zum Beginn des Januars im Jahr 2011 wechselte sie in das Sekretariat des Bürgermeisters und war dort bis Ende 2022 tätig. Nun geht Remus in den Ruhestand.

Gemeindebürgermeister Andreas Busch und alle Kollegen aus dem Rathaus verabschiedeten sich bei einem gemeinsamen Frühstück im Ratssaal von der Sekretärin. Sie sangen auch ein eigens für den Abschied geschriebenes Lied: „Vielen Dank, liebe Anita, vielen Dank, du wirst uns fehlen!“ Bürgermeister Andreas Busch überreichte ihr zum Abschied ein Präsent und Blumen. „Du wirst hier fehlen. Ich bin dir sehr dankbar für die stets tolle Zusammenarbeit und hoffe, dass du uns hier im Rathaus noch oft besuchst“, betonte er.

Anita Remus’ Nachfolgerin, Lisa-Marie Hähnel, arbeitet im Sekretariat des Bürgermeisters bereits seit Ende des vergangenen Jahres. „Anita Remus hinterlässt große Fußstapfen“, erklärt Lisa-Marie Hähnel. „Diese zu füllen wird sehr schwer. Dennoch freue ich mich auf die neuen Herausforderungen und wünsche Anita Remus alles erdenklich Gute im Ruhestand.“

