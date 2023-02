Schöninger Rathaus lädt zur Vernissage ein

Schöningen. Am 5. Februar startet die Ausstellung „Meine jüdischen Eltern, meine polnischen Eltern“. Sie ist bis 17. Februar zu sehen. Schulen melden sich an.

Im Rathaus in Schöningen wird am Sonntag, 5. Februar, um 16 Uhr die Ausstellung „Meine jüdischen Eltern, meine polnischen Eltern“ eröffnet. Wie die Stadt berichtet, hält Holger Politt einen Vortrag, der Leiter des Regionalbüros Ostmitteleuropa in Warschau der Rosa-Luxemburg-Stiftung ist. Die musikalische Umrahmung übernimmt Künstler Johann Voß.

15 Menschen werden porträtiert

Die Ausstellung im Rathaus porträtiert 15 Personen, die zwischen 1939 und 1942 geboren sind und die Geschichte ihres Lebens erzählen. Dabei geht es auch um die Suche nach Spuren ihrer jüdischen Verwandten, Namen und Geburtsdaten. Denn während der deutschen Okkupation Polens im Zweiten Weltkrieg gaben einige jüdische Familien ihre Kinder in Obhut polnischer Familien, um sie zu schützen, heißt es weiter. So konnten etwa 5000 jüdische Kinder gerettet werden. Die polnischen Eltern, die ein Kind aufnahmen, wurden später oft auch die Eltern. Viele hielten die Adoption geheim, einige verrieten vor ihrem Tod die Wahrheit, andere nahmen sie mit ins Grab.

Mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung

Die Idee zur Ausstellung hatte Joanna Sobolewska-Pyz, Vorsitzende des Vereins „Kinder des Holocaust“ in Polen. Gemeinsam mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung erarbeitete die Assoziation die Ausstellung „Meine jüdischen Eltern, meine polnischen Eltern“. Im Frühjahr 2015 wurde sie erstmalig im Museum zur Geschichte der polnischen Juden in Warschau präsentiert.

Lesen Sie auch:

Überfall in Helmstedt- Jugendliche wollen Handy und Schuhe

Helmstedter Pröpstin entsetzt über Hakenkreuz an Kirchenwand

Königslutter- Neuer Ausschuss für Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Ab Sonntag ist sie auf Initiative des Arbeitskreises Stolpersteine und Gedenkarbeit nun im Schöninger Rathaus zu sehen. In den darauffolgenden Tagen können Besucher die Ausstellung bis zum 17. Februar ansehen. Unter der Woche öffnet das Rathaus die Ausstellung je von 8 bis 16 Uhr. Am Samstag, 11. Februar, können Interessierte die Ausstellung zwischen 8 und 12 Uhr besuchen. Schulklassen bittet das Rathaus um vorherige Anmeldung per E-Mail an tourismus@schoeningen.de

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: Hier kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de