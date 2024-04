Harz. Die Harzer Wandernadel startet in die neue Saison. Zum Auftakt gibt es einen exklusiven Sonderstempel - und neue Ausflugsziele.

Stempeljäger der Harzer Wandernadel aufgepasst: Am Sonntag, 21. April 2024, gibt es die einmalige Chance auf einen exklusiven Sonderstempel. Außerdem werden 15 neue Ausflugsziele vorgestellt, bei denen Wanderer Stempel für die Harzer Wandernadel ergattern können.

Den begehrten Sonderstempel und alles Wissenswerte zu den neuen Ausflugszielen der Harzer Wandernadel gibt es allerdings am Sonntag nur hier: bei der Saisoneröffnung der Harzer Wandernadel auf der Wasserburg Zilly. Gemeinsam mit dem Tourismusverein Huy-Fallstein, dem Förderverein der Wasserburg Zilly und mit zahlreichen Stempelsammlern eröffnet die Harzer Wandernadel die Wandersaison 2024.

Die Wanderer dürfen sich auf einen exklusiven Sonderstempel am Stand der Harzer Wandernadel für diesen besonderen Tag freuen.

Harzer Wandernadel eröffnet die Wandersaison mit einer Erlebnisführung

Ab 9 Uhr wird durch das Stadtmarketing Hornburg eine kostenfreie Erlebnisführung „Frühlingserwachen am ‚Kleinen Fallstein‘ – Adonisröschen Wanderung“ angeboten. Diese dauert etwa 2,5 Stunden. Um Anmeldung wird gebeten.

Das musikalische Bühnenprogramm beginnt um 11 Uhr in der Scheune, dem Veranstaltungssaal der Wasserburg Zilly. Die offizielle Eröffnung findet um 12 Uhr durch Klaus Dumeier, Geschäftsführer der Harzer Wandernadel GmbH, auf der Bühne des Veranstaltungsortes statt.

Spannende neue Ausflugsziele und die Stationen des wandernden Stempelkastens der Harzer Wandernadel

Auch in diesem Jahr wird das Aktuellheft 2024 vorgestellt: Darin stehen nicht nur die jährlichen Stationen des wandernden Stempelkastens und die Veranstaltungen der Harzer Wandernadel, sondern es gibt auch Informationen rund um den Dichter und Naturliebhaber Friedrich Gottlieb Klopstock und seinen 300. Geburtstag. Zu Ehren des meistgelesenen Dichters des 18. Jahrhunderts führt das Aktuellheft 2024 an sieben Standorte, die in Zusammenhang mit Klopstock stehen. So bietet dieses Stempelheft über 15 neue Ausflugsziele mit der Möglichkeit, einen Stempel zu erwandern.

Die Wasserburg Zilly. Hier wird am 21. April die Saison der Harzer Wandernadel eröffnet - mit einem exklusiven Sonderstempel. © Michael Lumme | MICHAEL LUMME

Außerdem präsentiert die Harzer Wandernadel gemeinsam mit dem Tourismusverein Huy-Fallstein in diesem Jahr ein neues Begleitheft zur Region Huy-Fallstein. „Scheinbar endlose Weite mit fantastischen Ausblicken über das Harzvorland bis hin zum Brocken erwarten Sie ebenso wie die über 1000-jährige Geschichte in den Orten der Gemeinden Osterwieck und Huy“, erklären die Veranstalter.

Harzer Wandernadel: 20 offene Felder für die Sonderstempel „Burgen & Schlösser“

Mit 14 extra dafür aufgestellten Sonderstempelkästen an sehenswerten Orten und fünf bereits bestehenden Standorten der Sonderstempel Burgen & Schlösser beinhaltet das Stempelheft insgesamt 20 Stempelfelder, die von den Wanderern mit den jeweiligen Stempeln zu füllen sind. Eine dazugehörige Themennadel wartet am Ziel auf die fleißigen Stempeljäger.

Das Abzeichen wurde von einer Schülerin der zehnten Klasse des Fallstein-Gymnasiums Osterwieck, im Rahmen eines speziell dafür initiierten Kunstprojektes, entwickelt.

Auf dem Gelände der Wasserburg Zilly sind zur Saisoneröffnung auch weitere Stände aufgebaut, unter anderem gibt es einen Stand von „E.M.T.I. – Extremwandern im Harz“. Auch der Entwickler der „Harzer Wandernadel Community App“ wird mit einem Stand vertreten sein, ebenso wie viele weitere Partner der Harzer Wandernadel.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Die wichtigsten Nachrichten am Morgen und Abend: Mit dem WhatsApp-Kanal des Harz Kurier sind Sie stets auf dem neusten Stand.