Wer weitere Termine kennt, kann sich an den Harz Kurier wenden.

Die einen finden: Kinderkleidung ist teuer, das Spielzeug auch. Die anderen finden: Der Keller steht voller Spielzeug - wohin damit? Beide können sich gut treffen: beim nächsten Kinderkleiderbasar oder Flohmarkt. Hier gibt es immer gute Schnäppchen zu finden, egal ob Kleidung, Schuhe, ein neues Fahrrad oder Bücher. Im Frühjahr geht die Saison wieder los. Auch in der Region Osterode und im Südharz gibt es schon die ersten Termine.

Dorfflohmarkt in Scharzfeld am 16. Juni

So wie in Lonau soll es auch in Scharzfeld wieder viele Stände geben, an denen Schätze aus dem Keller angeboten werden. © FMN | Paul Beier

Am Sonntag, 16. Juni, wird ganz Scharzfeld wieder zum Flohmarkt. Viele Scharzfelder werden von 10 bis 16 Uhr erneut Nützliches, Kurioses und Ausgemustertes aus Schränken, Kellern und Speichern vor ihrer Haustür anbieten. Organisatorin Jana Ruschinczik-Laule freut sich, dass bereits zahlreiche Anmeldungen vorliegen. Weitere sind noch möglich und willkommen. Das Höhlendorf wird damit zum zweiten Mal nach 2023 zum Mekka für Schnäppchenjäger und Second-Hand-Freunde. Wo es etwas zu stöbern gibt, ist auf einem Lageplan zu sehen, der auf der Facebook-Seite „Scharzfeld - Unser Dorf hat Zukunft“ abrufbar sein und an den Ständen vorgehalten wird. Stärkung gibt es für die Gäste gleich an drei Stellen: In der Bremkestraße 5 mit Kreationen aus dem Thermomix, Kaffee und frischen Waffeln von den Landfrauen, in der Bremkestraße 15 mit Gegrilltem von Grosses Hofladen, und in der Harzstraße 38 bei Ute Wieczorek wird das DRK eine kleine Kuchentafel anbieten.

Flohmarkt in Bad Grund am 16. Juni

Am Sonntag, 16. Juni, richtet die Siedlergemeinschaft „Grüne Tanne“ einen Flohmarkt aus. Weitere Informationen zu diesem Flohmarkt gibt gern Vorsitzender Jürgen Knackstädt, Tel. 05327 2210.

Dorfflohmarkt in Wulften am 23. Juni

Bei Dorfflohmärkten darf man alles verkaufen, was man im Keller findet und nicht mehr braucht oder, was man selbst gemacht hat. © HK | Petra Bordfeld

Auch in Wulften gibt es einen Dorfflohmarkt: Am 23. Juni lockt dieser von 10 bis 16 Uhr in das Dorf. 50 Stände sind dabei und 60 Verkäufer - eine beachtliche Zahl. Organisiert wird der Dorfflohmarkt von freiwilligen Privatpersonen. Der Tennisclub kümmert sich um die Bewirtung, also um den Hunger zwischendurch. Die Stände stehen im ganzen Dorf verteilt und wer mitmachen möchte, der kann sich noch bis zum 9. Juni anmelden per Mail an dorfflohmarktwulften@web.de. Die Organisatoren weisen allerdings darauf hin, dass an den Ständen weder Speisen noch Getränke verkauft werden dürfen. Hierzu wäre ein Gesundheitszeugnis des Verkäufers notwendig und das würde außerdem Gebühren nach sich ziehen.

Nach dem 9. Juni soll dann eine Karte erstellt und im Dorf verteilt werden. Diese Karte soll weiterhin einen QR-Code enthalten, mit dem man per Handy alle Stände sehen kann.

Flohmarkt bei Kaufland in Osterode am 30. Juni

Die Verkaufsstände in Osterode sind überdacht. © FUNKE Foto Services | Lars Fröhlich

Am Sonntag, dem 30. Juni, gibt es den nächsten Flohmarkt bei Kaufland in Osterode an der Herzberger Landstraße. Bummeln und stöbern kann man hier von 10 bis 15.30 Uhr. Wer als Verkäufer dabei sein will, muss sich nicht anmelden. Aufbauen können Verkäufer die Stände am Sonntagmorgen ab 6 Uhr. Der Verkauf ist allerdings kostenpflichtig, der Preis richtet sich für Verkäufer nach laufenden Metern und nach der Frage ob man Trödel oder Neuware verkauft.

