Herzberg. Ein neuer Stempel für das Heft: Am Welfenschlosses Herzberg steht nun einer der Stempelkästen der Harzer Wandernadel. Doch das nur auf Zeit.

Die Harzer Wandernadel: Mit ihren222 festen Stempelkasten und den wandernden Sonderstempeln lockt sie wanderbegeisterte Touristinnen und Touristen in den Harz - und Harzerinnen und Harzer in die Natur. Für zwei Monate, vom 16. Dezember bis zum 15. Februar, steht einer dieser Kästen nun auch in Herzberg - direkt an einem der größten Wahrzeichen der Stadt.