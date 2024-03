Oberharz. Seit Jahren ist die „Soundröhre“ an der Rappbodetalsperre am Karfreitag Ziel von getunten Autos und Motorrädern. Jetzt ist damit Schluss.

Der Landkreis Harz hat die Sperrung des Tunnels an der Rappbodetalsperre über die Ostertage angeordnet. Hintergrund seien geplante Treffen der Tuningszene, teilte der Landkreis am Montag, 25. März 2024, mit.

In den vergangenen Jahren hatten sich zahlreiche Fahrer von getunten Autos und Motorrädern an der Rappbodetalsperre getroffen. Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre stelle sich eine konkrete Gefahrenlage dar, sagte Landrat Thomas Balcerowski (CDU). Die Vollsperrung diene der Gefahrenabwehr.

Wegen getunter Autos und Motorräder: Landkreis Harz sperrt Tunnel an Rappbodetalsperre

Nach Angaben des Landkreises wird die Landesstraße 96 im Bereich des Tunnels an der Rappbodetalsperre auf einer Länge von 1.500 Metern voll gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet. Für Fußgänger gebe es keine Einschränkungen. Die Sperrung gilt demnach von Freitagmorgen (6 Uhr) bis Dienstagmorgen (5 Uhr).

Der Tunnel werde in der Szene auch als „Soundröhre“ bezeichnet und habe sich zu einem der Hotspots der Tunerszene in Deutschland entwickelt, hieß es in der Mitteilung des Landkreises. Seit 2019 seien durch die Polizei insgesamt 21 Strafverfahren eingeleitet und 902 Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden. Unter anderem ging es dabei um illegale Autorennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Mängel an den Fahrzeugen.

