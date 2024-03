Osterode. Was kann man an Ostern rund um Osterode und den Südharz unternehmen? Wir sammeln tolle Ausflugstipps in der Region - die Übersicht.

Wohin an Ostern im Harz? Unsere Redaktion hat 7 Tipps gesammelt – drinnen und draußen und für jedes Alter.

1. Affenwald Straußberg: Affiger Ausflugsspaß

Die meisten der tierischen Bewohner – hier ein Katta – im Affenpark sind zutraulich und neugierig. © HK | Kathrin Franke

Am Harzrand sieht man sie sonst selten, höchstens im Zoo, und ganz nah zum Anfassen schon gar nicht: Die Affen sind los im Affenwald Straußberg im thüringischen Sondershausen. Auf dem Gelände laufen Berberaffen, Kattas und andere frei herum und setzen sich schon mal frech auf die Schultern oder den Schoß von Besucherinnen und Besuchern. Auch Kängurus sind ohne Gehege unterwegs. Die Fahrt von Osterode dauert etwa eine Stunde und auf dem Weg dorthin gibt es viele spannende Möglichkeiten für Spaziergänge und Besichtigungsmöglichkeiten.

Wo? Sondershausen (Thüringen), Unterer Straußberg 6

Sondershausen (Thüringen), Unterer Straußberg 6 Öffnungszeiten: Zwischen 1. April und 31. Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr, letzter Einlass 17 Uhr

Zwischen 1. April und 31. Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr, letzter Einlass 17 Uhr Kontakt: affenwald.info

2. Brotmuseum Ebergötzen: Neue Sonderausstellungen

Bilder aus Südniedersachsen: Im Brotmuseum gibt es zwei Fotoausstellungen zu sehen. © Europäisches Brotmuseum e.V. | Robert Koch

Zwei neue Fotoausstellungen gibt es aktuell im Brotmuseum in Ebergötzen. Zu sehen sind Bilder aus Südniedersachsen. Die Ausstellung „Treffen mit Südniedersachsen“ zeigt dabei den besonderen Blick zweier ukrainischer Fotografen auf ihre neue Heimat. Zusätzlich wurden die Menschen in Südniedersachsen aufgerufen, im Fotowettbewerb „Mein Südniedersachsen – meine Heimat“ ihren persönlichen schönsten Ort im Bild festzuhalten. Die Fotosammlung soll bis zum 1. Dezember 2024 ausgestellt werden.

Wo? Ebergötzen, Göttinger Straße 7

Ebergötzen, Göttinger Straße 7 Öffnungszeiten: Dienstags bis samstags von 9.30 bis 16.30 Uhr sowie an Sonntagen und Feiertagen von 9.30 bis 16.30 Uhr

Dienstags bis samstags von 9.30 bis 16.30 Uhr sowie an Sonntagen und Feiertagen von 9.30 bis 16.30 Uhr Kontakt: brotmuseum.de, 05507/999498

3. Wolfswarte im Harz: Eine felsige Höhe

Erlebnisreich: ein Ausflug zur Wolfswarte im Nationalpark Harz. © HK | Michael Paetzold

Der in der Kernzone des Nationalparks Harz gelegene Bruchberg ist mit seinen 927 Höhenmetern der zweithöchste Berg in Niedersachsen. Nahe dem Gipfel finden Wanderer die Wolfswarte, eine waldlose Kuppe, die aus verwittertem Acker-Bruchberg-Quarzit besteht. Bei guten Wetterverhältnissen hat man von der Wolfswarte aus einen atemraubenden Ausblick und kann den höchsten Berg des Harzes, den Brocken, sehen. Eine kurze steile Wanderung führt vom Parkplatz der L504 Altenau/Torhaus zur Felsenkuppe.

Wo? Zwischen Altenau und Torfhaus an der L504

Zwischen Altenau und Torfhaus an der L504 Öffnungszeiten: Immer geöffnet

4. Ravensberg Basecamp: Shoppen und Sport

Die Kletterhalle in Bad Sachsa gibt es erst seit Kurzem. © HK | Thorsten Berthold

Ein Ort, vielfacher Spaß und Angebote für Besucher jeden Alters: Genau das bietet das Ravensberg Basecamp in Bad Sachsa. Allen voran geht natürlich die große Indoor-Kletteranlage „Clip ‘n Climb“, bei der die Besucherinnen und Besucher ihr Geschick unter Anleitung an verschiedensten Hindernissen probieren. Aber eben nicht nur das: Im selben Gebäude wie die Kletterhalle befindet sich noch der Outdoorshop sowie das Restaurant Backwood Burger und das Café Backwood Coffee. Klettern, Einkaufen und Essen und Trinken – alles ist möglich.

Wo? Bad Sachsa, Schulstraße 2-4

Bad Sachsa, Schulstraße 2-4 Öffnungszeiten: Am besten aktuell online nachschauen. Clip ’n Climb hat den letzten Einlass 90 Minuten vor Schließung, Buchung im Shop

Am besten aktuell online nachschauen. Clip ’n Climb hat den letzten Einlass 90 Minuten vor Schließung, Buchung im Shop Kontakt: ravensbergbasecamp.de

5. Bärenpark Worbis: Ostern wieder bei den Bären

Bären im Harz? Ja, das gibt es: Asuka (links) und Popeye beim Toben im Bärenpark Worbis. Die beiden Tiere wurden im Januar 2021 geboren. © Alternativer Bärenpark Worbis | Alternativer Bärenpark Worbis

„Bärenstark“ – Auch am Ostersonntag, 31. März 2024, steigt ab 10 Uhr den ganzen Tag wieder die große Ostereiersuche. Zu den Themen Bär, Wolf und Luchs gibt es eine Spielstraße. Auch Kinderschminken, Osterquiz inkl. Verlosung, Glücksrad und Ostermaskottchen stehen auf dem Programm.

Wo? Worbis, Duderstädter Straße 36a

Worbis, Duderstädter Straße 36a Öffnungszeiten: Von März bis Oktober ist der Bärenpark von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Letzter Einlass 17 Uhr

Von März bis Oktober ist der Bärenpark von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Letzter Einlass 17 Uhr Kontakt: baer.de, (036074) 20 09 0

6. Hausberg Bad Lauterberg: Hoch über der Stadt

Seilbahn in Bad Lauterberg: eine der steilsten Deutschlands. © BZV-Archiv | Unbekannt

Mit einer Steigung von 63 Prozent zählt die Burgseilbahn zu den steilsten Doppelsesselbahnen Deutschlands. Sie transportiert ihre Gäste in wenigen Minuten einen Höhenunterschied von 110 Metern den Hausberg hinauf, auf dem sich eine Berggaststätte befindet. Oder hinunter bis an die Innenstadt Bad Lauterbergs – dabei haben die Gäste einen tollen Blick über die Südharzstadt. Auch Wanderer kommen rund um den Hausberg auf ihre Kosten. Die Berg- und Talfahrt kostet pro Person jetzt 4,50 Euro.

Wo? Bad Lauterberg, Schulstraße 21

Bad Lauterberg, Schulstraße 21 Öffnungszeiten: Die Burgseilbahn ist von April bis Oktober täglich (außer montags) von 10 bis 18 Uhr geöffnet, in den anderen Monaten von 10 bis 17 Uhr (außer montags und dienstags)

Die Burgseilbahn ist von April bis Oktober täglich (außer montags) von 10 bis 18 Uhr geöffnet, in den anderen Monaten von 10 bis 17 Uhr (außer montags und dienstags) Kontakt: burgseilbahn-bad-lauterberg.de, 05524/4838

7. Weltwald Bad Grund: Blütenweg verzaubert Wanderer

Im Frühling zur Kirschblüte ist eine Wanderung über den japanischen Blütenweg im Weltwald Harz in Bad Grund besonders empfehlenswert. © Bad Grund | Svenja Paetzold-Belz

Der Weltwald Harz lädt ein zu Wanderungen durch die Waldlandschaften Europas, Asiens und Nordamerikas. Im Frühling entfaltet sich hier asiatischer Blütenzauber - mit Glück auch schon zu Ostern. Die verschiedenen Kirschen- und Magnolienarten im Weltwald blühen ab etwa Mitte April. Wanderer folgen ganz einfach der Beschilderung von Blütenweg sowie Korea- und Japanweg. Auch wenn das Arboretum zu jeder Jahreszeit etwas zu bieten hat, ist der zarte Blütenduft nach dem Winter ein besonders sinnliches Erlebnis.

Wo? Bad Grund (Harz), „Kanadaweg“

Bad Grund (Harz), „Kanadaweg“ Öffnungszeiten: Immer geöffnet

Immer geöffnet Kontakt: landesforsten.de

