Essen und Trinken im Harz Neues Café im Harz: Osteroder eröffnet Eventlokal in Wernigerode

Barista Luran Engelhardt ist Inhaber des Event-Café Luma’z in Wernigerode im Ostharz.

Wernigerode. Luran Engelhardt bietet in seinem Café Luma’z in Wernigerode vielfältige Kaffeeröstungen, Frühstücksspezialitäten und sogar Eventabende an.