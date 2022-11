Unfallursache für Güterzugunglück bei Gifhorn bekannt gegeben

Gifhorn. Am Donnerstag kam es bei Leiferde im Kreis Gifhorn zu einem Güterzugunfall. Nun gab die Bundespolizei die Ursache für den Unfall bekannt.

Die Arbeiten an der Bahn-Schnellstrecke Hannover-Berlin bei Dalldorf schreiten voran: „Der erste der vier havarierten Kesselwagen ist, soweit technisch möglich, leergepumpt. Das restliche Propangas muss nun kontrolliert abgefackelt werden“, teilte am Montag Feuerwehrsprecher Carsten Schaffhauser mit. Auf der Strecke waren am Donnerstag zwei Güterzüge zusammengestoßen.

Technisches Versagen am Zug, Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Als Ursache des Unglücks, bei dem ein Lockfahrer leicht verletzt wurde, nannte die Bundespolizei nach ersten Erkenntnissen technisches Versagen des auffahrenden Zuges oder der technischen Sicherungseinrichtung der Bahnstrecke. „Die Bahnunfallermittler stellten fest, dass der betroffene Streckenabschnitt durch eine Mitarbeiterin der DB AG fälschlicherweise freigeben wurde, obwohl dort noch ein Güterzug hielt. Die Mitarbeiterin ließ den darauffolgenden Güterzug mit 25 Kesselwagen in diesem Abschnitt mit 40 Stundenkilometer fahren, der dann auf den stehenden Zug auffuhr. Gegen die Mitarbeiterin der DB AG wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt“, teilte Kevin Müller mit, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Hannover.

Propangas wird kontrolliert verbrannt

Die Bergung der havarierten Propangas-Waggons bleibt weiterhin eine knifflige Aufgabe unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Bei einem weiteren Kesselwagen laufe laut Schaffhauser aktuell die Umfüllung des Propangases in einen weiteren Kesselwagen der Deutschen Bahn. Sobald hier das Abpumpen, soweit möglich, beendet sei, solle auch hier parallel das restliche Gas abgefackelt werden. Mehrere explosionsgeschützte Lüfter befänden sich aktuell im Einsatz, um das immer noch leckende Propan aus dem Arbeitsbereich der Einsatzkräfte zu befördern.

Aufhebung der Streckensperrung noch nicht absehbar

Zum Wochenstart befand sich ein Voraustrupp der Werkfeuer Volkswagen Wolfsburg auf dem Weg zur Einsatzstelle. „Dieser soll prüfen, wie mit Großlüftern an der Einsatzstelle unterstützt werden kann. Derweil wurden die ersten mit dem Propangas befüllten Kesselwaggons durch die Deutsche Bahn abtransportiert. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass die Sperrung der Bahnstrecke in dieser Woche nicht aufgehoben wird.

