Isenbüttel. Außerdem: In Gifhorn hat ein 53-jähriger einen Monat Fahrverbot nach einem gefährlichem Überholmanöver auf der B188 bekommen.

Bei einem Unfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter hat sich ein 24-jähriger Rollerfahrer am Kopf verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr er am Freitag, um 7.05 Uhr, mit einem E-Scooter auf dem Radweg der Moorstraße in Isenbüttel. An der Kreuzung „Altes Mühlenfeld“ übersah ein 60-jähriger Pkw-Fahrer den 24-Jährigen. Bei dem Ausweichmanöver kam der junge Mann zu Fall und trug eine Platzwunde am Kopf sowie Prellungen an Schulter und Knie davon.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls, insbesondere nach zwei Ersthelfern im Alter von 20 bis 25 Jahren, die mit einem hellblauen Golf älteren Baujahrs unterwegs waren. Sie sollen sich unter der Nummer (05374) 955010 bei der Polizei Isenbüttel melden.

53-Jähriger überholt wartende Autos an Ampel in Gifhorn auf der Linksabbiegerspur

Ein 53-Jähriger ist am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 188 in Richtung Gifhorn gefahren, als er in Höhe der Ortschaft Meinersen anfahrende Autos an einer Ampel über die Linksabbiegerspur überholt hat. Die dort rot zeigende Ampel überfuhr der Mann und scherte vor den Autos wieder auf den Geradeaus-Streifen in Richtung Gifhorn ein.

Ein Polizeibeamter beobachtete das gefährliche Überholmanöver und informierte die Kollegen, die den 53-Jährigen kurze Zeit später im Stadtgebiet kontrollierten. Den 53-Jährigen aus dem Landkreis Burgdorf erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat. Aufgrund des Fahrverhaltens wirft die Polizei dem Fahrer vor, dass er absichtlich das Rotlicht überfuhr. Die Bußgeldstelle kann in diesen Fällen das Bußgeld verdoppeln.

