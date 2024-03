Gifhorn. Gegen die beiden Männer läuft ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Auf der Braunschweiger Straße stoppten Beamten außerdem zwei E-Scooter-Fahrer.

Bei einer Kontrolle am Montagmorgen in Calberlah hat die Polizei einen 25-jährigen Fahrer an der Mecklenburger Straße angehalten. Laut Pressemitteilung der Polizei ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht. Dem Mann wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Fahrzeugführer mit Dose in der Hand in Gifhorn erwischt

Die Polizei stoppte am Montagabend außerdem einen 58-jährigen Fahrer mit einer Dose in der Hand auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn. Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 0,7 Promille fest. Auch gegen diesen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Welche Konsequenzen haben Fahrten zwischen 0,5 und 1,09 Promille? Diese Fahrten gelten als Ordnungswidrigkeit – sofern laut Kraftfahrt-Bundesamt „keine Anzeichen von Fahrunsicherheit vorliegen“. Dann kommt es laut Bußgeldkatalog beim ersten Verstoß zu einem Monat Fahrverbot, zwei Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg und 500 Euro Geldbuße exklusive Bearbeitungsgebühr. Wer zum zweiten Mal erwischt wird, muss mit drei Monaten Fahrverbot, zwei Punkten im Register und 1000 Euro Geldbuße rechnen. Beim Drittverstoß sind es drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte im Register und 1500 Euro Geldbuße.



Wenn Fahrer beispielsweise torkeln, Schlangenlinien fahren oder es zu einem Unfall kommt, handelt es sich um eine Gefährdung des Straßenverkehrs – also um eine Straftat. Das bedeutet drei Punkte im Fahreignungsregister, eine Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahre und Führerscheinentzug.



Zur medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) müssen Fahrerinnen und Fahrer, die mehrfach mit mehr als 0,5 Promille am Steuer erwischt werden.



Letztlich entscheidet eine angeordnete Blutalkoholkontrolle, welche Bußen gelten. Ein Atemalkoholtest gilt als Indiz der Schwere.



Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog, Stand: 1. September 2023, und Bundesministerium für Digitales und Verkehr

Fahren ohne Versicherungsschutz – Polizei hält E-Scooter Fahrer in Gifhorn an

Bei zwei weiteren Kontrolle am Montagnachmittag auf der Braunschweiger Straße sowie auf der Hauptstraße in Meinersen stoppte die Polizei außerdem zwei 18-jährige E-Scooter-Fahrer, die ohne Versicherungsschutz unterwegs waren. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

