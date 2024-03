Neudorf-Platendorf. In Neudorf-Platendorf im Kreis Gifhorn ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit zwei Betonpollern und einem Verkehrsschild kollidiert.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist bei einem Unfall in Neudorf-Platendorf mit zwei Betonpollern und einem Verkehrsschild kollidiert. Der Unbekannte war am Samstag, 2. März, gegen 20 Uhr auf der Dorfstraße in Neudorf-Platendorf von Schönewörde in Richtung Triangel unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Straße Mooreiche geriet das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei Gifhorn berichtet.

Durch die Kollision mit den Betonpollern und dem Verkehrsschild entstand an der rechten Fahrzeugseite und am Vorderrad des Pkws erheblicher Schaden. Laut Polizeiangaben beobachteten unbeteiligte Zeugen drei Männer beim Reifenwechsel an einem weiß/silbernen Pkw. Sie sollen auch Fahrzeugteile am Unfallort aufgesammelt haben.

Polizei Weyhausen bittet um Zeugenhilfe nach Unfall in Neudorf-Platendorf

Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte der verursachende Pkw nicht mehr angetroffen werden. Es wurden jedoch Fahrzeugteile entdeckt, die darauf schließen lassen, dass es sich bei dem Unfallwagen um einen VW gehandelt hat.

Die Polizei in Weyhausen hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet weitere Zeugen um Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder zu den drei Männern. Möglicherweise ist Zeugen ein weiß/silberner VW mit massiven Beschädigungen an der vorderen rechten Fahrzeugseite aufgefallen. Hinweise nimmt die Polizei Weyhausen unter der Rufnummer (05362) 947980 entgegen.

Auch in Wesendorf flüchtete ein Pkw-Fahrer nach einem Unfall

Am Donnerstag, 7. März, kam es zwischen 11.30 und 12 Uhr in der Wiesenstraße in Wesendorf ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren VW Polo nach Polizeiangaben in einer Parklücke vor der Samtgemeinde. Als sie nach rund einer halben Stunde zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am Türgriff ihrer Fahrertür fest. Der Verursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Die Polizei Wesendorf sucht nun den Verursacher.

Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 500 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Wesendorf unter der Rufnummer (05376) 97656-0 in Verbindung zu setzen.

red