Gifhorn. Bei einem Unfall in Gifhorn wird die 82-jährige Radlerin leicht verletzt. Die Frau wird von Mitarbeitern eines umliegenden Bistros versorgt.

In Gifhorn sind eine Fahrradfahrerin und eine unbekannte Autofahrerin miteinander kollidiert. Wie die Polizei Gifhorn berichtet, befuhr die 82-jährige Radfahrerin den Calberlaher Damm in Richtung Katzenberg-Kreisel in Gifhorn. Auf Höhe eines Bistros bog ein entgegenkommender weinroter Pkw als Linksabbieger auf den Parkplatz des Bistros ab. Dabei übersah er die vorfahrtsberechtigte 82-Jährige mit ihrem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Pkw. Die 82-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht.

Die Fahrerin erkundigte sich im Anschluss nach der 82-Jährigen, welche durch die aufmerksamen Mitarbeiter des Bistros versorgt wurde, verließ aber anschließend den Unfallort, ohne ihre Daten zu hinterlassen.

Die Polizei in Gifhorn hat nun die Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen und die Fahrerin, sich unter der Telefonnummer (05371) 9800 zu melden.

Alkoholisierter Autofahrer kollidiert in Groß Oesingen mit Baum

Ein 25-jähriger Autofahrer ist in Groß Oesingen gegen ein Baum gefahren. Gegen zwei Uhr sei er, so die Polizei mit einem Audi A2 die Schulstraße in Richtung Teichgut gefahren. Auf der Kreisstraße 4 in Höhe des Königsees geriet er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte seitlich mit einem Straßenbaum und kam anschließend im Grünstreifen kurz vor dem Fahrradweg zum Stehen, berichtet die Polizei.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem 25-Jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille, berichtet die Polizei. Der 25-Jährige verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht und kam zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst ins Klinikum Uelzen. Dort wurden dem 25-Jährigen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red