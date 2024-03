Gifhorn. Nach mehreren Verkehrsunfällen in der Stadt sucht die Polizei nach Augenzeugen. Die Unfallschäden seien schätzungsweise hoch.

Am Mittwoch, 28. Februar, und Donnerstag, 29. Februar, ist es in Wittingen und in Meine zu jeweils einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht gekommen. Das berichtet die Polizei Gifhorn. Am Donnerstag parkte eine 29-jährige Geschädigte ihren VW Polo ordnungsgemäß gegen 7 Uhr auf dem Parkplatz des Helios Klinikums. Als die Frau nach ihrer Arbeitszeit um 16 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie entlang der Fahrerseite Beschädigungen in Form von Lackkratzern fest, führt die Polizei weiter aus.

Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 5000 Euro. Der unbekannte Verursacher beschädigte mutmaßlich mit einem roten Pkw beim Ein- oder Ausparken den geparkten VW Polo der 29-Jährigen. Die Polizei Wittingen hat die Ermittlungen zu der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Nummer (05831) 2520-0 entgegen.

Weiterer Verkehrsunfall in Meine: Motorhaube beschädigt

Am Donnerstag kam es dann zwischen 10.30 und 11.30 Uhr zu einem ähnlichen Unfall auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Meine. Auch hier parkte die Geschädigte, eine 71-Jährige, ihren Pkw ordnungsgemäß. In ihrer einstündigen Abwesenheit beschädigte, laut Polizei, ein bislang Unbekannter den Hyundai Kona mutmaßlich beim Aus- oder Einparken. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein größeres Fahrzeug, da sich die Beschädigungen am Pkw der 71-Jährigen auf der Motorhaube in einer Höhe von 91 bis 97 Zentimeter befinden. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 1000 Euro.

Die Polizei Meine sucht Zeugen zu dieser Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise unter der Nummer (05304) 9113-0.

