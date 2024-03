Wolfsburg. In der Nacht ereignete sich im VW-Parkhaus Ost ein Unfall. Es entstand ein hoher Schaden. Außerdem erwischt die Polizei einen Wiederholungstäter.

Im VW-Parkhaus Ost im Berliner Ring hat es am Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr einen Verkehrsunfall gegeben. Nach Zeugenaussagen verlor ein 23 Jahre alter BMW-Fahrer aus dem Landkreis Gifhorn bei einer Kurvenfahrt die Kontrolle über seinen Pkw und stieß mit einem im Parkhaus verbauten Stahlträger zusammen. Der 23-Jährige verletzte sich laut Polizei bei dem Unfall leicht. Zudem entstand an seinem Pkw ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Wie es genau zu dem Unfall kam, wird derzeit ermittelt.

Polizei erwischt im Dresdner Ring in Wolfsburg einen Wiederholungstäter

Eine Polizeistreife aus Wolfsburg hat am Samstag gegen 13 Uhr im Dresdner Ring einen 30 Jahre alten Mann aus Wolfsburg ermittelt, der ohne Führerschein mit seinem Pkw fuhr. Der Mann war der Streife bekannt, weil er auch bereits am Freitagvormittag von Polizisten bei einer Verkehrskontrolle angetroffen wurde und sich dort bereits wegen Fahren ohne Führerscheins strafbar machte, so die Polizei. Neben den eingeleiteten Strafverfahren wurde dem Mann der Fahrzeugschlüssel abgenommen, um eine weitere Fahrt zu verhindern.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Und: Im Gesundheits-Podcast „Auf Herz und Nieren“ sprechen Expertinnen und Experten aus dem Wolfsburger Klinikum mit unserer Redaktion über ihre Arbeit und verschiedene Leiden.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Und: Im Gesundheits-Podcast „Auf Herz und Nieren“ sprechen Expertinnen und Experten aus dem Wolfsburger Klinikum mit unserer Redaktion über ihre Arbeit und verschiedene Leiden. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red