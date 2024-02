Leiferde. In Leiferde und Walle ist es am Wochenende zu Einbrüchen gekommen. Dabei verschafften sich die Täter Zutritt über Terassentüren.

In Leiferde ist am Freitagabend zwischen 17.30 und 21 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Das teilt die Polizei mit. Demnach hebelten die Täter die Terrassentür des Hauses in der Straße Baukhorst auf und durchsuchten die Wohnung. Sie flohen mit Diebesgut in unbekannte Richtung. Was gestohlen wurde, teilt die Polizei nicht mit.

Auch im Osterberg in Walle durchsuchten Einbrecher ein Einfamilienhaus. Am Samstag zwischen 18 und 22 Uhr hebelten sie ebenfalls eine Terrassentür auf. Die Einbrecher entwischten mit Schmuck und Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Gifhorn unter 05371/980-0 entgegen.

Gifhorner ist mit rund 2 Promille in Schwülper unterwegs

Polizisten haben am Sonntag gegen 4 Uhr einen Autofahrer in Schwülper kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 46-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,01 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher.

red