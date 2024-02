Gifhorn. Die Polizei bemerkt den Fahrer erstmals nahe Ribbesbüttel. Später stellt sich heraus: Der Mann ist betrunken und hat keine Fahrerlaubnis.

In der Nacht zu Donnerstag haben Beamte der Gifhorner Polizei einen betrunkenen Autofahrer auf der Bundesstraße 4 bemerkt und später angehalten. Die Polizisten hatten zuvor den Verkehr im Bereich der Abfahrt nach Ribbesbüttel beobachtet. Dabei wurden sie gegen 3.30 Uhr auf das Auto des 36-Jährigen aufmerksam – weil dieser sehr langsam fuhr.

Die Beamten folgten dem Fahrzeug daraufhin in Richtung Norden. Während der Fahrt konnten sie beobachten, dass die Geschwindigkeit stark variierte und das Auto unsicher gelenkt wurde. Die anschließende Kontrolle fand in der Winkeler Straße in Gifhorn statt. Bei dieser bemerkten die Beamten beim Fahrer – er war alleiniger Insasse – Alkoholgeruch. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,44 Promille. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass der 36-Jährige nicht im Besitz der Fahrerlaubnis ist und für den Wagen kein Versicherungsschutz bestand.

Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

red