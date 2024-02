Lebenstedt. Nach einem Disput im Straßenverkehr geht ein 35-Jähriger in Lebenstedt auf einen 59-Jährigen los. Der Polizei-Überblick für Salzgitter.

In der Marienbruchstraße in Lebenstedt ist es am Freitag gegen 18 Uhr zur Körperverletzung gekommen. Das teilt die Polizei mit. Demnach wird ein 35-Jähriger verdächtigt, nach einem Missverständnis im Straßenverkehr mit seinem Auto per Lichthupe einen 59-Jährigen zum Anhalten aufgefordert zu haben. Daraufhin sei es zur verbalen Auseinandersetzung gekommen, infolgedessen der 35-Jährige seinem Kontrahenten ins Gesicht geschlagen und gewürgt haben soll.

Der 59-Jährige wurde dabei leicht verletzt und musste im Klinikum behandelt werden. Nun ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise: (05341) 18970.

Polizisten ziehen in Hallendorf alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr

Am Samstag, gegen 1.03 Uhr, ist Polizisten in Hallendorf die Fahrweise eines Autos aus Herne aufgefallen. Bei einer Kontrolle des 23-jährigen Fahrers bemerkten die Beamten einen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Der Mann musste daraufhin eine Blutprobe abgeben.

22-Jähriger kommt von der Industriestraße ab

Gegen 0.35 ist am Samstag ein 22-jähriger Salzgitteraner aus Lebenstedt kommend mit seinem VW Golf von der Industriestraße-Nord in Höhe Bleckenstedt von der Fahrbahn abgekommen. Die Polizei geht davon aus, dass das Fahrzeug mit „deutlich zu hoher Geschwindigkeit“ durch die Rechtskurve fuhr und daher links von der Fahrbahn abkam. Dabei durchbrach das Auto die Schutzplanke, überschlug sich mehrmals und kam nach rund 150 Metern stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Leitplanke und Acker wurden beschädigt, das Auto erlitt einen Totalschaden.

