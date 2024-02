Wittingen. Ein roter Škoda fuhr den Jugendlichen am Dienstagnachmittag an. In Hankensbüttel stoppte die Polizei zwei Fahrer ohne Führerschein.

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag gegen 18 Uhr einen 14-Jährigen beim Überqueren der Achterstraße in Wittingen erfasst. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Laut einer Pressemitteilung der Polizei Gifhorn stiegen der etwa 30-jährige Fahrer und Beifahrer des roten Škoda mit Gifhorner Kennzeichen zunächst aus und sprachen mit dem Jugendlichen. Hinzu kam ein weiterer Mann, dem der Jugendliche kurz zuvor einen Klingelstreich gespielt hatte.

Der Skoda wurde durch den Unfall über dem rechten Scheinwerfer beschädigt. Der Fahrzeugführer fragte den Jungen nach Name und Adresse, rief allerdings weder die Polizei noch den Rettungswagen. Kurz danach erschien der 14-Jährige mit seiner Mutter bei der Polizei Wittingen, um den Unfall zur Anzeige zu bringen.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls sowie nach den Insassen des roten Škoda. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05831) 25200 entgegengenommen.

Polizeikontrolle in Hankensbüttel erwischt Fahrer unter Alkoholeinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle haben Beamte einen Fahrer unter Alkoholeinfluss erwischt. Laut einer Pressemitteilung der Polizei bemerkten die Beamten am Montagabend auf der Uelzer Straße in Hankensbüttel ein defektes Rücklicht an einem Fahrzeug. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,52 Promille. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 57-jährigen Fahrer ein.

Bei einer weiteren Kontrolle am Dienstag in der Straße Hohe Luft in Hankensbüttel stoppten die Beamten einen 48-jährigen Fahrer ohne Fahrerlaubnis. Laut Mitteilung stellte sich heraus, dass ihm bereits vor mehreren Jahren die Fahrerlaubnis entzogen wurde.

Einen 19-jährigen Fahrer ohne Führerschein stoppte die Polizei Wittingen am Mittwoch in der Hindenburgstraße. Entsprechende Strafverfahren wurden in beiden Fällen eingeleitet.

red