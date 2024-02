Gifhorn. Die betroffene Autofahrerin stellte eine Beschädigung am Heck und Kotflügel fest. In Wittingen gab es Einbrüche. Der Polizei-Überblick.

Auf dem Parkplatz des Lidl-Markts in Isenbüttel ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die 51-jährige Geschädigte hatte ihren Volkswagen T-Roc gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt, schreibt die Polizei. Als sie gegen 22 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie eine Beschädigung am Heck feststellen, der linke Kotflügel war teilweise abgerissen. Die Verursacherin beziehungsweise der Verursacher des Unfalls hatte diesen nicht bei der Polizei gemeldet, sondern nach dem Zusammenstoß die Örtlichkeit unerlaubt verlassen. Hinweise: (05374) 955010.

Einbrüche im Wittinger Stadtgebiet

Ebenfalls am vergangenen Donnerstag haben sich in Wittingen mehrere Einbrüche ereignet. zwischen 9.30 und 12.30 Uhr gelangten Unbekannte durch eine Zugangstür in ein Nebengebäude auf einem Grundstück am Salzwedeler Weg in Vorhop. In diesem brachen sie eine Zimmertür auf und gelangten so in den Wohnbereich. Den bisherigen Erkenntnissen nach bemerkten die Täter, dass sich dort ein Bewohner aufhielt und verließen das Gebäude daraufhin wieder.

Der zweite Tatort lag an der Straße Am Käseberg in Knesebeck. Hier gelangten die Täter durch bislang unbekannte Weise in ein Wohnhaus und stahlen aus diesem Schmuck. Zu dieser Tat kam es zwischen 13 und 14 Uhr. Hinweise: (05831) 25200.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

red