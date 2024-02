Salzgitter. In der Burgbergstraße kontrollierte die Polizei den 61-Jährigen und stellte einen hohen Atemalkoholwert fest.

Ein 61-jähriger Autofahrer hat sich am Dienstagnachmittag in Salzgitter einer Polizeikontrolle unterziehen und seinen Führerschein abgeben müssen. Nach Angaben der Beamten geriet der Mann in der Burgbergstraße in einer Kontrolle. Hierbei stellte die Polizei Anhaltspunkte fest, die auf einen Alkoholkonsum deuteten. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von etwa zwei Promille. Die Polizei veranlasste daraufhin die Entnahme einer Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

red