Gifhorn. Von einer japanischen Trommelshow bis hin zu Einblicken in die Landschaft Cornwalls: Hier kommen Veranstaltungstipps fürs Wochenende.

Im Kulturbahnhof steht am Freitag, 16. Februar, ab 20 Uhr eine „1st Class Session“ mit Jessy Martens, Anji Hinke, Lisa-Marie Ramm auf dem Programm. Bei den 1st Class Sessions werden Musikerinnen und Musiker zu neu formierten Bands zusammengestellt, um populäre Songs auf ihre Art zum Leben zu erwecken, schreibt der Veranstalter. Zu Jessy Martens heißt es, ihre Stimme brauche Vergleiche mit Amy Winehouse oder Tina Turner nicht zu scheuen. Anji Hinke ist laut Ankündigung eine Singer-Songwriterin, die schon mit Künstlern wie Die Fantastischen Vier und Lena Meyer Landrut zusammengearbeitet habe. Lisa-Marie Ramm siegte einst in der Talentshow „The Voice Kids“, heißt es.

Das Biosphärenreservat Drömling lädt zu einer Informationsveranstaltung am Sonntag,18. Februar, 10 Uhr, im Goldenen Löwen in Calvörde ein. Man will das Revue passieren lassen und neue Aktivitäten planen, heißt es. Auch ein Austausch mit Mitarbeitern und Engagierten ist möglich.

Am Wochenende kann man in Gifhorn auch eine Multivisionsshow zu Cornwall erleben

Zur Veranstaltung „Mut zu MINT – Der Weg für Frauen in die Naturwissenschaften/Technik und was dann?“ sind Abiturientinnen des Jahrgangs 2024 und Oberstufenschülerinnen, die sich für ein naturwissenschaftliches Studium interessieren, eingeladen. Sie findet am Samstag 17. Februar, 16 Uhr, in der Bücherei in Meine statt. Dort geben Naturwissenschaftlerinnen und Ingenieurinnen Einblicke in ihren Studienverlauf und den Einstieg ins Berufsleben. Eine Anmeldung ist wünschenswert: petra.wehmann@papenteich.de.

„Kokobu - The Drums of Japan“ gastiert am Sonntag, 18. Februar, 19 Uhr, in der Stadthalle Gifhorn. Es ist nach Veranstalter-Angaben eine der weltweit größten Trommelshows. Die Zuschauer würden mitgenommen auf eine magische Japan-Reise zwischen artistischem Trommelsturm und zarten Bambusflötentönen. Versprochen werden furiose Rhythmen und kraftvolle Athletik.

Die Multivisionsshow „Cornwall – Englands sonniger Süden“ ist am Freitag, 16. Februar, ab 19.30 Uhr in der Aula der Schule Isenbüttel zu erleben. Zusammen mit dem Buchautor und Reisefotografen Matthias Hanke können Zuschauer den Zauber Süd-Englands erleben, heißt es in der Einladung. Cornwall und die angrenzenden Grafschaften zählten zu den schönsten Regionen Europas. So gebe es etwa eine einzigartige Landschaft mit herrlichen Parks und Gärten.

