Gifhorn. Auf der Bundesstraße 4 bei Wichelnförth kam es am Dienstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier Verletzten. Das ist passiert.

Ein 54-Jähriger hat am Dienstagmorgen mit seinem SUV einen Verkehrsunfall verursacht. Laut einer Pressemitteilung der Polizei fuhr der Mann auf der Bundesstraße 4 in Richtung Norden, als er zwischen der Ummerschen Kreuzung und Wichelnförth aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet und seitlich mit einem 76-jährigen Pkw-Fahrer zusammenstieß. Der Pkw kam ins Schleudern und kollidierte frontal mit einem Transporter, in dem sich ein 42-Jähriger und seine 36-jährige Beifahrerin befanden. Der SUV geriet ebenfalls ins Schleudern und stieß mit einem weiteren Pkw zusammen.

Durch den Unfall wurden der 54-Jährige, der 42-Jährige und seine Beifahrerin sowie der 36-Jährige leicht verletzt. Der 76-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt, die Feuerwehr musste den Mann befreien. Einsatzkräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Nach ersten Schätzungen entstanden an allen beteiligten Fahrzeugen ein Totalschaden.

Unfall auf der B4 in Gifhorn: Ein Beteiligter stand unter Alkoholeinfluss

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Bundesstraße im Bereich der Ummerschen Kreuzung und Wichelnförth bis etwa 12.30 Uhr gesperrt. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 42-jährigen Fahrer des Transporters Atemalkoholgeruch fest, eine Kontrolle ergab einen Wert von 0,69 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Er muss sich einem Strafverfahren stellen. Neben der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr waren vier Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red