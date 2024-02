Meinersen. Der Mann aus dem Kreis Celle wird am Freitagmorgen leicht verletzt. Die Strecke zwischen Meinersen und Dieckhorst ist zeitweise gesperrt.

Durch einen Verkehrsunfall auf der Strecke zwischen Meinersen und Dieckhorst hat sich ein Mann aus dem Landkreis Celle am Freitagmorgen leicht verletzt. Das berichtet die Feuerwehr. Demnach ereignete sich der Unfall gegen 9.30 Uhr.

Nach Polizeiangaben war der 52-Jährige auf dem Verbindungsweg in Richtung Dieckhorst gefahren. Dabei querte ein Reh die Straße, er wich aus und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Anschließend schrammte er an einem Baum am Straßenrand vorbei und kam im Seitenraum zum Stehen. Der Mann erlitt leichte Verletzungen.

Da die Lage nach ersten Meldungen nicht klar war, alarmierte die Leitstelle zwei Rettungswagen, einen Notarzt sowie die Feuerwehren aus Meinersen, Ahnsen und Müden zu der Einsatzstelle. Der Rettungsdienst versorgte den Mann vor Ort, die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab. Kurz darauf konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken. Während der Bergungsarbeiten war die Straße voll gesperrt. Den Schaden an dem total zerstörten Golf beziffert die Polizei auf 5000 Euro.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red