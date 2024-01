Im März 2013 ereignete sich ein schwerer Unfall in Wolfenbüttel-Halchter: Das mutmaßliche Mitglied einer Diebesbande überfuhr eine 45 Jahre alte Fußgängerin, die am Straßenrand stand. Vorangegangen war eine Verfolgungsfahrt der Polizei, die in Salzgitter begonnen hatte. Der Fahrer wurde später wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. © Hueske, Karl-Ernst