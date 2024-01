Vollbüttel. Der Jugendliche aus Leiferde fuhr mit seiner 125er ungebremst auf. Die Polizei rätselt über die Ursache. Das ist bisher bekannt.

Schwer verletzt hat sich ein 17-jähriger Fahrer eines 125er-Motorrades aus Leiferde, der am Dienstagvormittag auf der Landesstraße 321 ungebremst in einen Traktor gefahren ist. Ein Rettungswagen hat den Jungen in das Gifhorner Klinikum gebracht, berichtet Polizeisprecher Christoph Nowak auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die Gifhorner Polizei ermittelt noch die Unfallursache

„Einer unserer Streifenwagen ist zufällig darauf zugekommen“, sagt Nowak. Da muss der Unfall erst kurz vorher geschehen sein. Der junge Krad-Fahrer sei in Richtung Leiferde unterwegs gewesen. Warum er dann etwa 200 Meter westlich von der Vollbütteler Tankstelle auf den Trecker aufgefahren ist, müsse noch ermittelt werden. Das habe sich noch nicht erklären lassen. Fest steht nur: „Der Fahrer war am Unfall allein beteiligt.“

Dem ebenfalls aus Leiferde stammenden 70-jährigen Fahrer des Schleppers sei nichts passiert. Er sei eigenen Angaben zufolge lediglich mit Tempo 25 unterwegs gewesen, habe den Motorradfahrer noch kurz im Rückspiegel registriert und dann habe es schon gekracht. Die 125er des Jugendlichen darf laut Polizeisprecher maximal 80 Stundenkilometer schnell fahren. Die Straße war während der Rettungsmaßnahmen für rund eine Stunde gesperrt gewesen.

