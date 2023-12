Gifhorn. Mit einem Faltblatt hetzt die Partei gegen die ganze queere Szene. Landtagsabgeordnete, Experten und Leser haben diese Meinungen dazu.

Das Echo auf den Artikel „AfD hetzt mit Flyer gegen queere Szene im Kreis Gifhorn“ und auf den dazugehörigen Kommentar war sehr vielfältig, sowohl in den sozialen Online-Netzwerken als auch direkt an den Verfasser. Der Tenor der Äußerungen, die die Redaktion erreichten, war einheitlich zustimmend.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisert.

Philipp Raulfs, SPD-Landtagsabgeordneter: „Es widert mich an, wenn ich sehe, wie die AFD auf eine solche absurde Art und Weise Stimmung gegen queere Menschen macht. Dass sie dafür auch noch Kinder und Kitas benutzen und mit Pädophilen in Verbindung setzen, macht mich schlichtweg fassungslos. Zugleich zeigt es punktgenau, wie diese Partei arbeitet: Ängste schüren, Unwahrheiten verbreiten und schließlich selbst in die Opferrolle schlüpfen. ... Hier und auch bei der Verteilaktion im Landkreis Gifhorn wurden Grenzen überschritten, die wir als Gesellschaft nicht tolerieren dürfen. Ich fordere alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich klar zu positionieren und zu zeigen, dass solche widerlichen Aktionen keine Mehrheit finden – im Landkreis Gifhorn nicht und in ganz Niedersachsen nicht. Ich bin stolz auf unsere queere Community im Landkreis Gifhorn und die gelebte Vielfalt. Allen queeren Menschen möchte ich ganz klar sagen: Lasst euch von solchen Aktionen nicht einschüchtern und unterkriegen. Zudem hoffe ich, dass die Staatsanwaltschaft hier aktiv wird, denn es handelt sich um einen aus meiner Sicht schwerwiegenden Vorfall.“

SPD-Politikerin wirft AfD vor, „absurdes Feindbild“ zu konstruieren

Kirsikka Lansmann, SPD-Landtagsabgeordnete: „Der verteilte AfD-Flyer ist geprägt von Hass, Hetze und Unwahrheiten. Das ist eine neue Dimension der Queerfeindlichkeit, die ich aufs Schärfste verurteile. Mit solchen widerlichen Lügen werden die Menschen bewusst gegeneinander ausgespielt und Minderheiten gezielt angegriffen. Als stellvertretende kultuspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion schockieren mich besonders die diffamierenden Aussagen gegenüber unseren Kindertageseinrichtungen. Sie sind nicht nur abstoßend, sondern schlichtweg nicht richtig. Kinderschutz ist uns ein Kernanliegen. Daher gibt es die Pflicht für Kitas, ein Konzept zum Schutz vor Gewalt zu entwickeln. Als Mutter finde ich es besonders perfide, dass die AfD mit diesem Flyer vor allem bei Familien Ängste schüren möchte und dafür ein absurdes Feindbild konstruiert. Das ist widerwärtig und dem muss entschieden entgegengetreten werden. Dieser Vorfall zeigt uns erneut und sehr eindringlich, wie wichtig die Aufklärungsarbeit des Queeren Zentrums ist. Unser Landkreis steht für Vielfalt, Toleranz und ein gesellschaftliches Miteinander. Daher hoffe ich sehr, dass die Staatsanwaltschaft aufgrund strafrechtlicher Relevanz gegen den Flyer der AfD aktiv werden kann.“

Kristin Harney, Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus für Demokratie: „Ich bin begeistert vom Artikel, den Kommentar finde ich sehr stark. Vor allem, dass hier die Perspektive derjenigen Menschen eingenommen wird, die angegriffen werden. Das stärkt uns den Rücken. Und es zeigt, wie bei der AfD mit Queerfeindlichkeit Politik gemacht werden soll.“

Online-Stimmen auf Facebook und Co.

Jan-Phillip Meyer: „Danke für diesen sehr guten Kommentar. Es müssen wirklich sehr fragile Persönlichkeiten sein, die sich so stark vor der queeren Community fürchten. Hat die AfD Niedersachsen Angst, vor #Sucksen, Sachsen-Anhalt und Thüringen als Versager zu gelten? Mehr als Arbeiten kann der Verfassungsschutz auch nicht...“

Jörg Heuer: „Die ‚AFD‘ lässt die Maske des Biedermanns fallen und zeigt ihr wahres menschenfeindliches Gesicht. Danke für den informativen Bericht.“

Tim Köhler: „Großartiger Kommentar. Danke für diese deutliche Ansage! Der Sachverhalt an sich ist aber nicht verwunderlich, wenn ein notorischer Lügner dieser Partei im Gifhorner Stadtrat das Queere Netzwerk als ‚zwielichtigen‘ Verein bezeichnet.“

Matt We: „Danke Herr Silberstein für diese klare Einordnung!“

Eva Leis: „Hut ab für diesen mutig-offenen Kommentar, Reiner Silberstein.“

Meike Pollack: „Danke für dieses klare und gute Statement. Es wird wirklich Zeit, dass gegen diese Hetzer und Verleumder etwas unternommen wird.“

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden! Und: Hören Sie auch in unseren tagesaktuellen Podcast „5NACH5“ rein!