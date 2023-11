Gifhorn. In einem Monat ist es soweit: Dann lockt die zehnte Clubnacht nach dreijähriger Zwangspause über 2000 Leute auf die Dancefloors.

So lange musste Gifhorns Partyszene noch nie auf den Club-Höhepunkt des Jahres warten. Die zehnte Partylution in der Stadthalle ist seit 2020 überfällig. Aber jetzt tickt der Countdown. Denn in einem Monat, am Freitag, 29. Dezember, ist ab 22 Uhr alles vergessen. Die Partylution ist zurück.