Gifhorn. Auf einem Parkplatz in Gifhorn sind an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Autos aufgebrochen worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Dienstag und am Mittwoch sind auf einem Parkplatz in Gifhorn Gegenstände aus Fahrzeugen gestohlen worden, wie die Polizei mitteilt. Die Taten am Dienstag ereigneten sich nach Angaben der Polizei zwischen 7.15 Uhr am Morgen und 13 Uhr am Nachmittag. Die Tat am Mittwoch zwischen 7.50 Uhr und 12.30 Uhr.

Täter schlagen die Seitenscheibe geparkter Fahrzeuge ein und stehlen Geldbörse

Der betroffene Parkplatz liegt an der Bergstraße, es handelt sich um den ehemaligen Besucherparkplatz am alten Standort des Gifhorner Krankenhauses. Bereits am Dienstag wurde hier bei einem Volkswagen und einem Audi jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Golf wurde anschließend eine Geldbörse entwendet.

Nun sucht die Polizei Zeugen zu den beiden Straftaten. Hinweise zu verdächtigen oder auffälligen Personen im Bereich des Parkplatzes und auch des angrenzenden Verbindungsweges „Schwarzer Weg“ werden unter der Telefonnummer (05371) 980-0 entgegengenommen.

red