Salzgitter. Julia Hamburg dankt den Lehrern und der Schulleitung und betont: Wir müssen uns anschauen, was die Jugend in unserer Krisenzeit bewegt.

Nach dem Großalarm – und der Entwarnung – am Gymnasium in Salzgitter-Bad hat sich Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) anerkennend über den Umgang mit der brenzligen Lage geäußert. Gegenüber unserer Zeitung betonte die Ministerin: „Die Schule ist mittlerweile geräumt, die Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrkräfte sind in Sicherheit. Wir können festhalten, dass sowohl die Polizei als auch die Schule sehr schnell, umsichtig und professionell reagiert haben. Dafür danke ich dem Kollegium, der Schulleitung und den Einsatzkräften der Polizei ausdrücklich. Die wichtigste Nachricht dabei ist, dass zum Glück niemand zu Schaden gekommen ist.“ Das erleichtere sie als Ministerin sehr, fügte Hamburg an.