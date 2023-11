Isenbüttel. Die Gifhorner Straße bei Isenbüttel ist am Donnerstag in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei entdeckte den Rohrbruch in der Nacht.

Die Landesstraße 292 bei Isenbüttel ist am Donnerstagmorgen aufgrund eines Wasserrohrbruchs in beiden Richtungen bis auf Weiteres gesperrt. Die Verkehrsmanagementzentrale berichtet, dass die Fahrbahn sich abgesenkt hat. Aktuell kommt es wegen der Sperrung im Umfeld, unter anderem auf der Bundesstraße 4, zu erhöhtem Verkehrsaufkommen.

Eine Polizeistreife bemerkte um 0.55 Uhr in der Nacht zum Donnerstag, 9. November, Wasser auf der Liststraße, Ecke Gifhorner Straße, berichtet Gifhorns Polizeisprecher Christoph Nowak auf Anfrage. Die Beamten alarmierten die Feuerwehr und sperrten den Bereich ab. Der Feuerwehreinsatz ist inzwischen abgeschlossen, sagt die Leitstelle der Feuerwehr Gifhorn. Sie haben die Einsatzstelle an den Wasserverband übergeben.

Der Wasserverband erklärt auf Anfrage, dass sie den Verkehr gegen 8.30 Uhr zunächst einspurig wieder freigeben können. Eine Ampelanlage regele dann abwechselnd den Verkehrsfluss. Eine Rohrleitung sei gebrochen und das Wasser habe die Straße unterspült. Deshalb sackte die Straße ab. Aktuell hätten drei Anlieger kein Wasser, aber die Verkehrsbeeinträchtigung sei enorm. Der Wasserverband muss die Straße für die Reparatur einseitig sperren, plant aber, die Arbeiten bis 14 Uhr abzuschließen.