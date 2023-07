Gifhorns Wasserverband warnt: E.Coli-Keim im Trinkwasser

Der Wasserverband Gifhorn hat im Wasserwerk Wedelheine einen E.Coli-Keim nachgewiesen, das teilt Geschäftsführer Andreas Schmidt am Mittwochmorgen mit. Von Wedelheine werden unter anderem die Samtgemeinde Papenteich und Teile der Samtgemeinde Isenbüttel mit Trinkwasser versorgt.

„Am Ausgang des Wasserwerkes wurde eine geringe mikrobiologische Belastung gemessen, die aber ein gesundheitliches Risiko nicht gänzlich ausschließen lässt“, so Schmidt in einer Mitteilung an unsere Redaktion. Es sei ein Keim von E. Coli in 100 Milliliter Probenwasser gefunden worden. Der Grenzwert gemäß Trinkwasserverordnung ist 0 Keime. Koloniebildende Einheiten bei 22 Grad seien eine gefunden worden (Grenzwert 100). Bei 36 Grad hätten sich 0 Einheiten (Grenzwert 100) ergeben, ebenso wenig Coliforme Keime (Grenzwert 0) und Enterokokken (Grenzwert 0).

E.Coli-Bakterien könnten unter anderem zu Durchfall führen, so Schmidt weiter. Trotz der geringen Belastung sei aus Gründen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes in Absprache mit dem Gesundheitsamt das Trinkwasser bis auf Weiteres mindestens 10 Minuten lang abzukochen, sofern es zum Trinken oder zur Zubereitung von Speisen oder Getränken, zum Zähneputzen oder zum Reinigen offener Wunden verwendet werden soll.

Umfangreiche Untersuchungen zur Feststellung der Ursache liefen derzeit auf Hochtouren, versichert Schmidt. Der Wasserverband Gifhorn wolle die Bevölkerung informieren, sobald die gewohnte Trinkwasserqualität wieder hergestellt ist.

