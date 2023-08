Gifhorn Das kommende Wochenende steht im Zeichen des Altstadtfestes. Was in der Region noch so los ist, hat die Rundschau hier zusammengetragen.

Termine Was ist am Wochenende in Gifhorn und Umgebung los?!

Wann? Freitag, 18. August

Altstadtfest Gifhorn

65 Bands treten beim Gifhorner Altstadtfest auf. Zu den Topacts gehören Brenner, Afterburner, Big Maggas, Blck Rosie, Creeperhead und Four Roses. Foto: Jürgen Runo / Stadt Gifhorn

Das Altstadtfest wird stets am ersten Wochenende nach den Sommerferien gefeiert. In diesem Jahr von Freitag, 18. August, bis Sonntag, 20. August. Nach Angaben der Stadt sind es 115 Stände. Von Bratwurst über Schaschlik bis hin zu Pilzpfanne, Churros, Langos oder Wraps ist das Angebot groß. Viele Gifhorner Gastronomen sind dabei, das Weingut Hammer, Mandel-Meier und viele andere. Zu den Höhepunkten im wahrsten Sinne gehört das Riesenrad „Star of Berlin“, das 33 Meter in die Höhe ragt. Außerdem wird an allen drei Tagen ein umfangreiches Musikprogramm angeboten.

Die Sommerbühne im Otter-Zentrum präsentiert: THE TWANG

Am Freitag, 18. August, findet ab 19.30 Uhr erneut die Sommerbühne im Otter-Zentrum statt. In diesem Jahr steht alles im Zeichen des Country-Rock und Pop: THE TWANG bringen das Naturerlebniszentrum in Hankensbüttel zum Kochen.

Konzertkarten sind ab sofort an der Kasse des Otter-Zentrums und auch online im Ticketshop des Naturerlebniszentrums erhältlich. Erwachsene zahlen 12,50 Euro, Kinder 7 Euro und der Einlass ist bereits um 19 Uhr.

Garagenflohmarkt in Jembke

Einen Garagenflohmarkt gibt es am 18. und 19. August in Jembke im Birkenweg 1. Familie Donner bietet am Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr allerlei Schnäppchen aus dem heimischen Fundus an.

Wann ? Samstag, 19. August

Saratoga Seven Jazzband - Jazzkonzert zum Altstadtfest

Saratoga Seven spielen am Samstag im Kavalierhaus. Foto: Privat / Saratoga Seven

Die Saratoga Jazzband tritt am Samstag, 19. August, um 20 Uhr im garten des Kavalierhauses in Gifhorn auf. Der Eintritt ist frei und auch die Plätze können frei gewählt werden. Ihr Repertoire erstreckt sich vom klassischen Blues, alten Jazztiteln aus der Gründerzeit des New Orleans-Jazz über Jazzstandards und Märsche hin zu Stücken aus der Revivalzeit, der 50er Jahre und ist etwa mit dem der populären Profis wie Chris Barber und der Dutch Swing College Band vergleichbar.

Mitternachtsschwimmen im Waldbad Meinersen

Im Waldbad Meinersen findet am Samstag, 19. August, ein Mitternachtsschwimmen statt. Von 20 bis 1 Uhr können Erwachsene für 3 Euro und Kinder für 1,50 Euro bei Lichtshow und Musik ihre Bahnen ziehen.

Vereinsralley Osloß

Die Osloßer Vereinsralley findet am Samstag, 19. August, ab 14 Uhr statt. Anmeldungen werden an diesem Tag am Gemeindebüro von 13.30 bis 14.30 Uhr entgegengenommen. Hier beginnt auch die Ralley. Die Teilnahme ist kostenlos.

Entenrennen im Rahmen des Altstadtfestes

Im Rahmen des Altstadtfestes findet am Samstag, 19. August, um 13.30 Uhr das Entenrennen an der Ise (zwischen Cardenap und Torstraße) statt.

Wann? Sonntag, 20. August

Vive la chanson! - Konzert zum Altstadtfest

Das französische Chanson-Duo MademoiCelle aus Celle tritt am Sonntag, 20. August, um 12 Uhr im Garten des Kavalierhauses auf. Der eintritt ist frei. Ihr unterhaltsames und abwechslungsreiches Repertoire reicht vom klassischen Chanson à la Piaf, Aznavour und Trenet über zeitgenössische Titel aus dem Pop-, Rock- und Jazzbereich, zum Beispiel von Zaz, Kaas und Zenatti, bis hin zu eigenen Versionen aktueller Hits, wie „Alors On Danse“ von Stromae.

Bürgerfrühstück in Osloß

Die Gemeinde Osloß lädt am 20. August, ab 9.30 Uhr, zum Osloßer Bürgerfrühstück ein. Anmeldungen werden im Gemeindebüro oder unter (0170)5149823 angeboten. Im Rahmen des Frühstück werden die Gewinner der Vereinsrallye bekanntgegeben.

Gottesdienst der Paulusgemeinde

Anders als im Gemeindebrief angekündigt, feiern die Paulus- und die Martin-Luther-Gemeinde am kommenden Sonntag, 20. August (Um 9.30 Uhr in der Paulusgemeinde und um 11 Uhr in der Martin-Luther-Kirche). Der ökumenischen Stadtgottesdienst in oder vor die Nicolai-Kirche zum Altstadtfest findet um 10 Uhr statt.

Dorfflohmarkt in Lagesbüttel

Wohin geht’s am Sonntag, 20. August? Nach Lagesbüttel zum zweiten Dorfflohmarkt! In der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr halten private Anbieter und Anbieterinnen auf ihrem Hof, in der Garage oder unter dem Carport ihre Angebote bereit. Tipp der Veranstalter: Mit Luftballons auf die Stände aufmerksam machen. Mit dem Erlös wollen die Veranstalter zur Adventszeit das Dorf zum Leuchten bringen.

Am kommenden Wochenende finden Flohmärkte in Lagesbüttel, Schönewörde, Meine und Jembke statt. (Symbolbild) Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Dorfflohmarkt in Schönewörde

Einen weiteren Dorfflohmarkt gibt es am Sonntag, 20. August in Schönewörde. Im gesamten Ort befinden sich Flohmarktstände, die von 10 bis 16 Uhr zum Bummeln und Stöbern einladen, teilen die Veranstalter mit. Gesammelt wird für einen guten Zweck. Die Spenden kommen dem Kindergarten Schönewörde zugute.

Floh- und Trödelmarkt in Meine

In Meine auf dem Edeka-Parkplatz findet am Sonntag, 20. August, von 11 bis 17 Uhr ein Floh- und Trödelmarkt statt. Aufbau ist ab 6 Uhr möglich. Weitere Informationen: Singh-Märkte, Telefon (05137) 938 63 60.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de