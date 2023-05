Tempokontrollen im Kreis Gifhorn: Heftige Strafe für Raserin

Beamte der Polizei Meinersen haben am Pfingstsonntag auf der Bundesstraße 188 bei Meinersen den Straßenverkehr kontrolliert. Laut Pressemitteilung kontrollierten die Beamten den Straßenverkehr, der aus Hannover in Richtung Gifhorn unterwegs war, in dem Bereich vor der Einmündung der Gifhorner Straße. Dort gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von Tempo 70.

Im Zeitraum von 14.15 bis 16.30 Uhr wurden 15 Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Auf 10 von ihnen kam ein Verwarnungsgeld zu, fünf müssen sich hingegen auf ein Bußgeld einstellen. So auch eine 26-Jährige, die mit Tempo 115 gemessen wurde. Neben einem Bußgeld von mindestens 320 Euro erwarten die Frau zwei Punkte im Fahreignungsregister und einen Monat Fahrverbot.

Die Beamten stellen bei der Kontrolle jedoch nicht nur Ordnungswidrigkeiten fest. Ein 41-Jähriger zeigte einen Führerschein aus einem nicht EU-Land vor. Da er bereits seit mehreren Jahren in Deutschland wohnhaft ist, hätte er seinen Führerschein umschreiben lassen müssen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Ortseingangsschild in Gravenhorst durch Unfall beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Meine ermittelt in einem Strafverfahren nach einer Verkehrsunfallflucht. In der Ortschaft Gravenhorst beschädigten Unbekannte laut Polizei durch einen Unfall das Ortseingangsschild im Helmsheidweg. Den ersten Ermittlungen nach war möglicherweise ein Mercedes-Benz-Sprinter oder ein ähnliches Fahrzeug der Marke unfallverursachend. Der Fahrer beziehungsweise die Fahrerin hatte nach dem Zusammenstoß mit dem Schild die Fahrt unerlaubt fortgesetzt. Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag der vergangenen Woche, zwischen 12.30 und 14 Uhr. Hinweise: (05304) 91230.

Verfolgung im Kreis Gifhorn: Autofahrer entzieht sich der Kontrolle

Auf der Landesstraße 286 zwischen Wahrenholz und Schönewörde ist es zu einer Verfolgung zwischen der Polizei und einem Auto gekommen. Die Polizei hatte sich laut Mitteilung spontan zu einer Kontrolle des Fahrzeugs entschlossen. In der Straße Hagenkamp in Schönewörde stiegen die drei Insassen aus dem Auto und entfernten sich zu Fuß. so die Polizei. Die Beamten konnten sie jedoch einholen und kontrollieren.

Dabei ergab sich der vermeintliche Grund für die Flucht vor der Kontrolle. Die Polizei hatte dem 22-jährigen Fahrer bereits Anfang des Jahres die Fahrerlaubnis entzogen. Zudem ergaben sich bei ihm Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Zusätzliche Verfahren wurden eingeleitet, da der Mann zunächst falsche Personalien angegeben hatte und im Auto unerlaubt ein Messer mit einer Klingenlänge von fast 20 Zentimetern dabei hatte.

Falsche Telefonnummer nach Unfall hinterlassen – Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz des Kavalierhaus an der Konrad-Adenauer-Straße in Gifhorn ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen. Das berichtete die Polizei am Dienstag. Demnach stellte ein 28-Jähriger seinen schwarzen Audi A6 gegen 8 Uhr auf der Parkplatz ab. Als er gegen 17 Uhr wieder losfahren wollte, fand er eine handschriftliche Notiz an der Windschutzscheibe. Darauf war die Aufforderung notiert, eine Mobilfunknummer anzurufen, diese war jedoch nicht vergeben. Durch den Unfall wurde der Audi am Heckstoßfänger beschädigt, heißt es im Bericht.

Die Polizei Gifhorn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie die oder den bislang unbekannten Verursacher. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05371 9800 entgegengenommen.

