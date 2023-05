Tödlicher Unfall im Kreis Gifhorn: Auto erfasst Motorradfahrerin

Hillerse. In Hillerse kam es am Dienstag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein Auto erfasste eine 21-jährige Motorradfahrerin, jede Hilfe kam zu spät.

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Dienstag in der Samtgemeinde Meinersen im Kreis Gifhorn ereignet: Für eine 21-jährige Motorradfahrerin aus Paderborn kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der 38 Jahre alte Autofahrer wurde ebenfalls verletzt. Das berichtet die Polizei Gifhorn am Dienstagabend.

Der Unfall ereignete sich dem Polizeibericht zufolge am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 47 kurz hinter dem Ortsausgang Hillerse in Richtung Rolfsbüttel. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei war ein 38-jähriger Leiferder mit seinem Wagen in Richtung Hillerse unterwegs, als ihm die 21-jährige Motorradfahrerin entgegenkam.

21-Jährige stirbt noch an Unfallort

Nur wenige Meter hinter dem Ortsausgang kam es aus noch ungeklärten Gründen zum frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Trotz sofortiger Reanimierungsmaßnahmen verstarb die junge Frau noch am Einsatzort, berichtet die Polizei. Der ebenfalls verletzte Autofahrer kam in das Krankenhaus Gifhorn.

Die Kreisstraße war während der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften, die Teams zweier Rettungswagen, der Notarzt aus Gifhorn sowie der Notarzt des Rettungshubschraubers Christoph 30 waren im Einsatz.

