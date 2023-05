Unterschriftenaktion soll den EinLaden in Wittingen retten

Der Betrieb des EinLadens in Wittingen soll Ende Mai mit Ablauf der Leader-Förderung vom Landkreis Gifhorn eingestellt werden. Dies stößt auf Unmut von Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises, denn es wurde bereits ein neues und erweitertes Konzept zum Erhalt des EinLadens in Wittingen erarbeitet, für das eine Leader-Förderung in Aussicht gestellt ist. ,,Jetzt wo der EinLaden nach einer schwierigen Corona Zeit seine Wirkung entfalten kann, alle Infrastrukturen, die Räume und Ausstattung und motivierte Mitarbeiterinnen mit hohem qualitativem Anspruch aufgebaut und eingestellt wurden, trifft diese Entscheidung auf Unverständnis. 469 Unterschriften, die innerhalb von zehn Tagen gesammelt wurden, fordern die Erhaltung des EinLaden in Wittingen und werden dem Landkreis übergeben’’, sagt Elke Bruns-Tober, Teilnehmerin der Bürgeraktion.

Angebote für geflüchtete Frauen aus der Ukraine

Mit dem bisherigen EinLaden ist alles etabliert und eingeführt, was man für ein Nachfolgeprojekt erst wieder mühsam aufbauen müsste: Es gibt einen bekannten Anlaufpunkt im Nordkreis, dort stehen die Einrichtung, die Technik, die Materialien zur Verfügung. Es wurde eine visuelle Marke mit einer Agentur entwickelt, die sich durchgesetzt hat. Immer mehr Frauen wissen vom Projekt und seinen Angeboten und es spricht sich immer weiter herum. Es gibt eine Website und Social Media-Kanäle des Projekts. Darin kann man auch sehen, dass es nun auch Angebote für geflüchtete Frauen aus der Ukraine im EinLaden gibt, die sehr gut angenommen werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Bürgeraktion.

Der Kreistag hat das Projekt bereits durchgewunken

In der nächsten Phase sollen auch Männer die Angebote des EinLaden in Anspruch nehmen können und zudem soll das Projekt auf den gesamten Landkreis ausgeweitet werden. Viele Mitarbeitende des Arbeitsamtes Gifhorn unterstützen das Projekt und haben ebenfalls für eine Fortsetzung des EinLadens unterschrieben. Der Kreistag hat das Projekt im Rahmen der regionalen Entwicklungskonzepte bereits durchgewunken.

