Waldbrandsaison: Vorbereitung auf den Ernstfall in Brome

Tülau-Fahrenhorst. Die Sommer werden heißer und trockener: In Erwartung der kommenden Waldbrandsaison hat sich die Feuerwehr in Brome allerdings umfassend vorbereitet.

So schlimm wie in Sachsen und im Harz sei es im Kreis Gifhorn bisher nicht gewesen: Doch auch hier würden die Sommer immer trockener und heißer. (Archivbild)

Die Feuerwehr der Samtgemeinde Brome im Landkreis Gifhorn rüstet sich für die kommende Waldbrandsaison: Und zwar mit einer Schulungsreihe zum Thema Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung. Rund 50 Einsatzkräfte haben sich auf die kommenden Monate vorbereitet. So teilt es die Feuerwehr im Landkreis Gifhorn in einer Pressemeldung am Donnerstagabend mit.

Die Euro Task Force Multiplikatoren Fabian Wernthal aus Tülau und Wilm Borchert aus Bergfeld schulten die Feuerwehrleute in der vergangenen Woche zu diesem immer drängender werdenden Thema. Trotz der Tatsache, dass der Landkreis Gifhorn zu den Waldbrandrisikogebieten des Landes Niedersachsen gehört, war man bis auf den Moorbrand in Neudorf-Platendorf im Sommer 2022 noch relativ glimpflich davongekommen, berichtet Feuerwehrpressesprecher Michael Gose mit Verweis auf die teils verheerenden Brände im Harz und in Sachsen.

Feuerwehr aus Brome im Einsatz in ganz Europa

Um in Zukunft gut vorbereitet zu sein, werden derzeit in Niedersachsen spezielle Waldbrandlöschfahrzeuge vom Typ „CCFM3000“ angeschafft. Parallel sei bereits die Spezialausbildung der Einsatzkräfte angelaufen. Der Landkreis Gifhorn werde in Zukunft gemeinsam mit dem Landkreis Uelzen eine Spezialeinheit mit eigenen Fahrzeugen beheimaten. Im Ernstfall könne es sein, dass die Ehrenamtlichen für bis zu einer Woche europaweit von Polen bis Portugal zum Einsatz kommen können.

Lesen Sie außerdem zum Thema Waldbrände:

Im Rahmen der Euro Task Force Ausbildung gehe es nun darum, das bereits vorhandene Wissen der Kameradinnen und Kameraden speziell auf diese neuen Anforderungen zu kanalisieren.

Die beiden Euro Task Force Multiplikatoren Wernthal und Borchert mit Löschrucksack und Schlauchtragekorb vor der Planspiel Wand. Foto: Michael Gose / Feuerwehr Gifhorn

Heißere und trockenere Sommer auf im Kreis Gifhorn

Durch eine sich verändernde Vegetation auch in unserer Region mit längeren Trockenphasen über den gesamte Sommer, ohne dass Böden bei wenig Regen zwischendurch nass werden, steigt das Waldbrandrisiko massiv – besonders wenn noch viel trockenes Totholz am Waldboden hinzukommt, führte Bromes Gemeindebrandmeister Frank-Friedrich Mosel aus. Daher sei es umso wichtiger, das Thema bereits vor Beginn der diesjährigen Waldbrandsaison in den Köpfen der Kameraden zu verankern. Auch wenn die Fahrzeuge noch bis Anfang 2024 auf sich warten lassen, könne auch mit dem Bestandsfahrzeugen durch das sogenannte Pump and Roll Verfahren zusammen mit dem Einsatz flexibler und leichter Schläuche sowie durch Löschrucksäcke und Multitools viel erreicht werden.

Mitglieder der Euro Task Force schulten die Feuerwehrleute in der vergangenen Woche zum Thema Wald- und Vegetationsbrände. Foto: Michael Gose / Feuerwehr Gifhorn

Durch abwechslungsreiche Theorie- und Praxiselemente mit realistischer Übungslage an einer Miniaturübungswand konnten alle Teilnehmer jede Menge Wissen in die Wehren mitnehmen, um im Ernstfall bestmöglich gerüstet zu sein. Das Thema werde die Feuerwehren insbesondere in den waldreichen Gegenden in Zukunft stärker fordern, zeigte sich Mosel überzeugt. Daher sei es umso wichtiger, schon jetzt in Schulung und Sensibilisierung zu investieren.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Kreis Gifhorn und der Region:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de