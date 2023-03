Kulturverein Papenteich holt das Radio-Live-Theater nach Meine

Das Radio-Live-Theater entführte das Publikum ins London des 19. Jahrhunderts. In dem Veranstaltungsraum des Gemeindezentrums Meine war kein Platz mehr frei.

Bis auf den allerletzten Platz ist der Veranstaltungsraum im Gemeindezentrum Meine besetzt, auf den frühlingshaft geschmückten Bistrotischen flackern ein paar Kerzen, ansonsten ist der Raum abgedunkelt, ein Rest von Bühnennebel schwebt durch die Luft – es ist angerichtet für einen Krimiabend der Extraklasse. Das Radio-Live-Theater des Hessischen Rundfunks um Klaus Krückemeyer hat aus dem Krimi ,, Sherlock und der Hund von Dartmoor’’ von Sir Arthur Conan Doyle ein packendes Live-Hörspiel entwickelt und lässt die mysteriöse Geschichte um den Tod von Sir Charles Baskerville mit den unglaublich naturalistischen Effekten des Geräuschemachers Axel Senn lebendig werden.

Absolut verblüffend wie das Publikum auf diese Weise in eine fremde Welt entführt wird, in das London des 19. Jahrhunderts mit Pferdekutschen, die über das Pflaster jagen, in das düstere Schloss der Baskervilles oder das gefährliche Moor mit seinen unheimlichen Geräuschen und dem tückischen Nebel, der einem jegliche Orientierung raubt.

István Vincze wirkt stolz und adlig als Sir Henry. Thomas Jansen „ist“ einfach Dr. Watson. Tina Wurster schlüpft gleich in zwei Rollen und muss jeweils viel Leid ertragen.

Das ganze Abenteuer entsteht live 100-fach in den Köpfen der Zuschauer. Deren Vorstellung und die inneren Bilder werden durch den Sound, das tolle Klavierspiel von Sebastian W. Wagner und durch die Lichteffekte, präzise eingesetzt vom Team des Philipp-Melanchton-Gymnasiums, stimuliert. Am Ende klärt Sherlock Holmes - brillant von Klaus Krückemeyer gegeben - natürlich alles auf – tosender Applaus des begeisterten Publikums.

Kulturverein feiert am 24. Juni sein 25-jähriges Bestehen

Als Dank für den tollen Auftritt gibt es vom Vorstand des Kulturvereins Rosen für die Künstler und für die Besucher den wichtigen Hinweis auf die Jubiläumsveranstaltung zum 25-jährigen Bestehen des Kulturvereins am 24. Juni ebenfalls im Gemeindezentrum Meine.

