Kreis Gifhorn: Täter brechen in Rethener Gaststätte ein

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte im Norden und Süden des Landkreises Gifhorn bei zwei Taten unter anderem Bargeld erlangt, teilt die Polizei mit. Demnach wurde in Bokel, Bokeler Straße, ein Zigarettenautomat gewaltsam aufgehebelt. Daraus entwendeten die Täter Bargeld und Tabak im Wert von mehr als 1000 Euro. Hinweise: 05831 252880.

Einbrecher stehlen in Vordorf Bargeld

In Rethen brachen Täter in der Nacht zu Mittwoch in die Gaststätte in der Straße Am Sportplatz ein. Laut Polizei wurde dazu ein Fenster zu dem Objekt aufgehebelt. Die Unbekannten stahlen Bargeld in dreistelliger Höhe. Der Tatzeitraum liegt zwischen 23 Uhr am Dienstag und Mittwochmorgen, 10 Uhr. Hinweise: 05371 9800. red

