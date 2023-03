Wittingen. Neben dem 19-Jährigen hielt am Donnerstag ein schwarzer SUV mit Hannoveraner Kennzeichen. Die Insassen verletzten den Mann. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei berichtet von einem Messerangriff in Wittingen – und sucht nach Zeugen der Tat. (Symbolbild)

Polizei Gifhorn Messerangriff in Wittingen – Unbekannte verletzen 19-Jährigen

Messerangriff in Wittingen: Unbekannte haben am Donnerstagabend (9. März) einen 19-Jährigen leicht verletzt. Das berichtet die Gifhorner Polizei. Die Tat geschah gegen 19.45 Uhr in der Bürgermeister-Heins-Straße – auf Höhe des Junkerteichs.

Demnach hielt ein großer schwarzer SUV mit Hannoveraner Kennzeichen und getönten Seitenscheiben neben dem Opfer. In dem Auto saßen mehrere Personen – diese attackierten den 19-Jährigen mit einem Messer. „Das Opfer wurde hierbei nur leicht verletzt“, berichtet die Polizei.

Messerangriff: Polizei Wittingen sucht Zeuginnen und Zeugen

Die genauen Umstände der Tat seien Bestandteil polizeilicher Ermittlungen. Die Wittinger Polizei sucht nun nach Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zu den Tätern, dem Pkw-Kennzeichen und anderen Fakten zum Sachverhalt geben können. Die Telefonnummer lautet (05831) 252880.

Mehr Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de