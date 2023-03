Noch drei Corona-Testzentren im Landkreis Gifhorn geöffnet

Das Corona-Testzentrum im ehemaligen Ratsweinkeller in Gifhorn gehört zu den letzten drei im Landkreis. Nach Angaben der Kreisverwaltung ist noch ein Testzentrum in Wittingen und im Alten Postweg geöffnet. Diese Aufnahme entstand im Dezember 2021.

Tschüss Corona! Die Überbleibsel der Pandemie schwinden auch im Landkreis Gifhorn dahin. Nach Angaben der Gifhorner Kreisverwaltung gibt es aktuell noch zwei Testzentren, die kostenpflichtige Bürgertests, also Antigen-Schnelltests, anbieten und im Landesportal melden: Das Testzentrum auf dem Rewe-Parkplatz in Wittingen und das Testzentrum im Alten Postweg in Gifhorn.

Das Testzentrum in Wittingen schließt Anfang April

Nach Inkrafttreten der neuen Coronavirus-Testverordnung bestehen seit 1. März keine Ansprüche mehr auf kostenlose COVID-19-Tests. In Wittingen wurden seit Monatsbeginn 36 kostenpflichtige Bürgertests gemacht, in Gifhorn 23. Laut Kreisverwaltung gebe es bei den Tests eine hohe Positivrate, das heißt, dort lassen Personen eine eigenen positiven Schnelltest gegenchecken. Das Testzentrum in Wittingen wird spätestens Anfang April schließen, da es sich nicht mehr rechnet, berichtet die Kreisverwaltung.

Das Testzentrum im ehemaligen Ratsweinkeller besteht ebenfalls noch, von dort werden jedoch keine Bürgertests mehr gemeldet. Die dort gemachten PCR-Tests sind nicht meldepflichtig gegenüber dem Landesportal und erfolgen unabhängig von der damaligen Beauftragung des Gesundheitsamtes. Der Anspruch auf einen PCR-Test außerhalb einer Krankenbehandlung bestehe seit dem 1. März ebenfalls nicht mehr. Im Testzentrum im Ratsweinkeller werden aktuell auch Influenza-Tests angeboten.

Ein Blick auf die aktuellen Coronazahlen zeigt, dass der Landkreis Gifhorn aktuell mit die niedrigste 7-Tage-Inzidenz aufweist: 28,1. Im Vergleich dazu liegt sie bei Spitzenreiter Göttingen bei 82,5. Landesweit gab es am Freitag 787 Neuinfektionen. Die Inzidenz lag bei 49.

Vor rund einem Jahr 188 Infizierte im Landkreis, am Freitag 5

Im Kreis Gifhorn gab es am Freitag 5 neue Corona-Fälle. Vor fast einem Jahr waren es am 16. März 1088, der höchste Wert der vergangenen drei Jahre. Seit Pandemiebeginn wurden 82.977 Fälle gezählt. Auffällig ist die vergleichsweise hohe Zahl an Todesfällen im Zusammenhang mit Corona: 536 Menschen im Kreis Gifhorn starben an oder mit Covid 19. In der Stadt Wolfsburg waren es 247, im Landkreis Helmstedt 179, im Kreis Peine 206 und im Landkreis Uelzen 293. Im Altmarkkreis waren es 174 Tote.

