Mitten auf der Straße: Schüsse in Osloß

Osloß. Die Polizei rückte im Kreis Gifhorn an, weil ein Mann mit einer Waffe in die Luft geschossen hatte. Außerdem: Einbrüche in Meine und Isenbüttel.

(Symbobild) In Osloß (Kreis Gifhorn) hat ein Mann mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen. Die Polizei stellte die Waffe sicher.

Die Gifhorner Polizei musste am Samstagnachmittag in Osloß anrücken, weil Nachbarn drei Personen auf der Alten Bergstraße gemeldet hatten, die für große Unruhe sorgten.

Einer der drei Personen hatte mit einer Waffe in die Luft geschossen. Die Polizeibeamten stellten fest, dass es sich um eine Schreckschusswaffe handelte und stellten diese sicher. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Wohnungseinbrüche in Meine und Isenbüttel

In der Zeit von Dienstag bis Freitagvormittag drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Schunterweg in Meine ein. Sie stahlen Bargeld, Schmuck sowie eine kleine Musikbox.

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus im Marsbruchweg in Meine einzudringen. Anscheinend wurden sie dabei gestört. Sie flohen und hinterließen am Tatort ein beschädigtes Fenster.

Weitere Nachrichten aus Gifhorn:

In der Zeit von Montag bis Samstag drangen Täter durch ein Fenster eines unbewohnten Hauses im Ahornweg in Isenbüttel und stahlen Schmuck.

Während der Tatortaufnahme meldet sich ein weiterer Geschädigter aus der Nachbarschaft. Auch dieser meldete einen Einbruch in ein aktuell leerstehendes Einfamilienhaus. Die Täter durchsuchten auch dieses Haus. Zum Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de