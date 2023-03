Der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes Thomas Schröder im Gespräch mit Andrea Reichstein, Vorsitzende des Tierschutzvereines Gifhorn und Umgebung. Schröder besuchte am Samstag das Tierschutzzentrum in Ribbesbüttel und den Tierschutz Isenhagener Land in Glüsingen. Am Sonntag nimmt er an der Mitgliederversammlung des Landestierschutzverbandes teil, der in Gifhorn tagt.