Bahnübergang in Gifhorn defekt, Baum stürzt auf die B4

Neben Schnee und Glätte mussten sich Autofahrer am Samstagmorgen in Gifhorn mit einer weiteren Hürde befassen: Am Bahnübergang der Braunschweiger Straße am Bahnhof Gifhorn Stadt fuhren die Schranken nicht hoch. Wie die Polizei berichtet, haben mutmaßlich technische Probleme seit ungefähr ein Uhr nachts zu einem Defekt geführt.

Nachdem die Bundespolizei informiert wurde, wurde ein Techniker hinzugezogen. Die Störung war bei Tagesansbruch wieder behoben. Die Verkehrslage sei weitgehend ruhig geblieben.

Baum stürzt unter Schneelast auf die B4

Unter zu großer Schneelast ist zum Wochenende ein Baum auf die B4 bei Wichelnförth gestürzt. Ein voll beladener Lkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, stieß gegen den Baum und rutschte in den Graben. Die Bergungsarbeiten liefen bis circa 5.45 Uhr, verletzt habe sich niemand.

