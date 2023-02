Blaulicht Gifhorn Auffahrunfall in Gifhorn – Fahrerin alkoholisiert

Am späten Freitagnachmittag ist es zu einem Auffahrunfall an der Kreuzung am Dannenbütteler Weg gekommen. Der Autofahrerin war alkoholisiert.

Laut der Polizei Gifhorn übersah eine 59-jähriger Fahrerin ein vorausfahrendes Auto, das bei Rot an der Kreuzung zum Halten kam. Sie führ dem Auto hinten auf.

Die beiden Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt, doch die Autofahrer wurden nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten körperliche Ausfallerscheinungen bei der Unfallverursacherin fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,42 Promille. Daraufhin wurde ein Strafverfahren gegen die Frau eingeleitet, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Zudem wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Weitere Meldungen aus Gifhorn lesen Sie hier:

Zwei Verkehrskontrollen mit Beendigung der Weiterfahrt in Wittingen und Calberlah

Am frühen Sonntagmorgen befanden sich zwei Beamte der Polizei Wittingen auf einer Streifenfahrt in Knesebeck. Sie kontrollierten einen 36-jährigen Autofahrer. Es stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Die Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,25 Promille.

Sonntagabend hielten zwei Beamte der Polizei Meine in Calberlah einen 60-jährigen Fahrer an. Er gab an, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Eine elektronische Überprüfung ergab jedoch, dass dem Mann die Fahrerlaubnis vor mehreren Jahren entzogen wurde. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

