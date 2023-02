Gifhorner Schüler für den Umgang mit Energie sensibilisiert

Werner Czimek erklärt den Schülerinnen und Schülern in Isenbüttel anhand der Dampfmaschine wie Energie erzeugt wird.

„Energie erleben und verstehen“ – zu diesem Thema hat die LSW Umweltunterricht für Grundschulen in der Region verlost. Das Interesse war groß, teilt der Energieanbieter mit. Zu den Gewinnern gehören unter anderem die Aller-Oker-Grundschule in Müden, die Grundschule Isenbüttel sowie die Adam-Riese-Grundschule in Gifhorn.

Auswirkungen auf die Umwelt erklärt

Bereits im zehnten Jahr fördert die LSW den besonderen Unterricht in Zusammenarbeit mit der Initiative Deutsche Umwelt-Aktion e. V. (DUA), die seit mehr als 60 Jahren ökologisches Wissen und naturwissenschaftliche Abläufe an Schulen vermittelt. Im Januar und Februar hat DUA-Pädagoge Werner Czimek die vierten Klassen der Gewinner-Schulen besucht und den Schülerinnen und Schülern erklärt, wie Energie erzeugt wird und welche Auswirkung das auf die Umwelt hat.

Dampfmaschine treibt LED-Birne an

Im Vordergrund steht Lernen durch Erleben. Den Einstieg bildet ein Pantomimenspiel: Einige Schülerinnen und Schüler stellen elektrische Geräte dar, die die Klasse erraten soll. Was haben diese Geräte gemeinsam? Na klar, die Kinder wissen es sofort: Alle Geräte brauchen Strom. Wie dieser erzeugt wird, zeigt Czimek am Beispiel einer Dampfmaschine, die eine kleine LED-Birne zum Leuchten bringt. „Wenn sich Schülerinnen und Schüler für das Thema Energie begeistern lassen und Lernen zum Erlebnis wird, dann ist ein wichtiges Ziel erreicht“, freut sich Czimek.

„Die Kinder wissen sehr gut, dass ohne Strom im Alltag wenig läuft“, bekräftigt Birgit Wiechert, LSW-Pressesprecherin in ihrer Mitteilung. „Im Umweltunterricht lernen sie spielerisch, wie er produziert werden kann. Gleichzeitig erfahren sie, wie wichtig es ist, sparsam mit der zur Verfügung stehenden Energie umzugehen. Für dieses Bewusstsein können wir früh sensibilisieren.“

red

