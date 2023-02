Vllaznim und Havushe Kadrija sind die neuen Pächter im Restaurant Meynum. In der Küche hat Massimo Gatto (rechts) das Sagen.

Meynum in Meine hat neue Gastwirte: Havushe und Vllaznim Kadrija

Die Gastronomie im Gemeindezentrum Meine wird seit Jahresbeginn von neuen Pächtern weitergeführt. Nach einem nahtlosen Übergang kredenzt das Ehepaar Havushe und Vllaznim Kadrija den Gästen im gewohnten Ambiente Speisen und Getränke. Mit Massimo Gatto, hat ein in Braunschweig bekannter Chefkoch in der Küche das Sagen. Das Restaurant will mit gehobener italienischer und mediterraner Küche sowie Sonntagsbrunch bei den Meinern punkten.

Von der Speisenkarte im äußeren Schaukasten bis zur stilvollen Einrichtung: Auf den ersten Blick sieht alles aus, wie man es kennt. „Wir werden nach und nach einige Veränderungen vornehmen“, sagte der 42-jährige Kadrija, der seit 1999 in der Gastronomie tätig ist und seither die italienische Küche aus dem Effeff verinnerlicht hat.

Im Meynum wagt er erstmals den Sprung in die berufliche Selbstständigkeit. Dabei war Kommissar Zufall der Beziehungsstifter. „Auf der Suche nach einer Lokation für den 18. Geburtstag meiner Tochter, wurde uns das Meynum empfohlen“, berichtete er. Rund um die Party kam er mit seinen Vorgängern ins Gespräch und erfuhr, dass diese nach einem Nachfolger suchten.

Erste Neuerung ist der Sonntagsbrunch

Nach der Übergabe zum Jahreswechsel – mit Verzicht auf Eröffnungs-Brimborium – dreht der gebürtige Kosovare jetzt nach und nach an den Stellschrauben. Die erste nennenswerte Neuerung ist der Sonntagsbrunch, der bereits einmal stattgefunden hat und einen guten Zuspruch hatte. „Wir bieten das künftig jeden Sonntag zwischen 11.30 und 14.30 Uhr an“, sagte er. Wer dabei sein will, sollte sich anmelden.

Zudem will der Gastronom mit wechselnden Wochenangeboten mehr Vielfalt in die Speisenkarte bringen. Statt am Tisch darin zu blättern, soll das Speisenangebot von einer riesigen Kreidetafel abgelesen werden können, die demnächst die Wand zum Foyer zieren soll.

Die Küche ist das Reich von Chefkoch Massimo Gatto, zu dessen beruflichen Stationen in Braunschweig der Lindenhof, das Dolce-Vita und zuletzt das Il Gatto auf der Rückseite der Schloss-Arkaden zählen, das er aus gesundheitlichen Gründen Ende 2019 aufgab.

Etliche Gerichte tragen Massimo Gattos spezielle kulinarische Handschrift

Massimo Gatto lebt die italienische Küche. Dementsprechend finden sich auf der Speisenkarte etliche Gerichte wieder, die Gattos spezielle kulinarische Handschrift tragen.

Gastronom Kadrija beschäftigt fünf Mitarbeiter sowie diverse Aushilfen. Das zweite Standbein ist der Saal in dem Familienfeiern und Veranstaltungen stattfinden. „Ich sehe darin viel Potenzial und bin sehr zuversichtlich, dass unser Konzept in Meine Anklang findet.“

Seit der Eröffnung 2016 hatte Familie Taseski das Meynum betrieben. Statt den Pachtvertrag mit der Gemeinde zu verlängern, war der Wirt Ilo Taseski zum Jahreswechsel in den Ruhestand gegangen. Sein Sohn Alexander Taseski hat sich umorientiert und kürzlich in Wolfsburg-Detmerode das Restaurant Meynum Pizza & Coffee eröffnet.

Weitere Artikel zum Thema

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de