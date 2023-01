Verkehrsunfall bei Groß Schwülper – zwei Verletzte

Gifhorn. Auf der Kreuzung zwischen L321 und K56 kommt es am Donnerstagabend zum Crash, wobei zwei Menschen verletzt wurden.

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Groß Schwülper und Rethen (Kreis Gifhorn) sind am Donnerstagabend ein Mann und eine Frau verletzt worden. Das teilten Polizei und Feuerwehr mit.

Demnach kam es auf der Landesstraße 321 an der Kreuzung zur Kreisstraße 56 gegen 18.15 Uhr zu dem Zusammenprall. Eine 50-Jährige wollte mit ihrem Wagen von der Landesstraße nach links auf die Kreisstraße in Richtung Adenbüttel fahren. „Beim Abbiegen übersah sie nach ersten Ermittlungen einen in Richtung Groß Schwülper fahrenden 23-Jährigen“, berichtet Gifhorns Polizei.

Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich – beide Beteiligte wurden verletzt. Nach Polizei-Angaben wurden sie in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. Die Autos wurden abgeschleppt.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Kreuzung für den Verkehr vollständig gesperrt. Das dauerte etwa eine Stunde.

Mehr Blaulicht-News

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de