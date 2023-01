Schmiererei auf Schulklo: Amoklauf in Salzgitter angedroht

Die Schulleitung hat umgehend die Polizei verständigt und die Eltern per Brief unterrichtet und über ihr Vorgehen informiert. Am Montagabend ist am Lebenstedter Kranich-Gymnasium auf einer Schultoilette „eine Schmiererei“ entdeckt worden. Diese habe, so bestätigte Polizei-Sprecher Malte Jansen auf Nachfrage unserer Zeitung, durchaus als Androhung eines Amoklaufes gewertet werden können.

Schmiererei auf dem Schulklo des Kranich-Gymnasiums in Lebenstedt – Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Zügig hätten die Beamten dann am Dienstag die Ermittlungen aufgenommen und Kolleginnen und Kollegen aus den entsprechenden Fachkommissariaten hätten die „Schmierereien auf der Jungentoilette“ bewertet. Das Ergebnis: „Diese Androhung ist nicht übermäßig ernst zu nehmen.“ Gründe dafür seien „Art und Weise und Umfang der Drohung“.

Die Schulleitung wollte sich zu dem Vorfall nicht äußern, verwies an die Pressestelle der Landesschulbehörde. Dort bestätigte Sprecherin Bianca Trogisch den Vorfall gegenüber unserer Zeitung. Und betonte: Die Schulleitung habe absolut richtig gehandelt, als sie umgehend die Polizei verständigt habe. Von Beginn an sei das Team des Kranich-Gymnasiums davon ausgegangen, dass „keine akute Bedrohungslage bestehe“. Die Schule habe dennoch umgehend gehandelt und auch die Eltern in einem Brief über den Vorfall unterrichtet. Aus Elternkreisen hat unsere Zeitung erfahren, dass für einen ganz bestimmten Tag ein „Amoklauf“ angedroht worden sei. Die Schulleitung habe – trotz der einheitlichen Bewertung der Pädagogen und der Polizei – den Familien die Entscheidung über einen Besuch der Schule für den entsprechenden Tag freigestellt. Jansen sagt dazu deutlich: „Von unserer Seite bestehen keine Bedenken.“

Die Beamten haben die Präsenz an der Schule erhöht – Gespräche mit dem Präventions-Team sind vorgesehen

Die Polizei übrigens hat sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls die Präsenz am Kranich-Gymnasium in Lebenstedt erhöht. „Wir wollen einfach zeigen, dass wir da und wachsam sind“, erklärte Jansen. Das werde auch in den nächsten Tagen noch so bleiben. Sowohl Kontakt- als auch Präventionsbeamte seien nun verstärkt am Kranich-Gymnasium unterwegs. Es sei wichtig, auch Gespräche mit dem Präventions-Team zu führen, denn: „Das ist nicht nur ein dummer Scherz“, betont Jansen.

