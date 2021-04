Gifhorn. Die Zahl sinkt von 160,9 am Samstag weiter auf aktuell 143,3 am Montag. Mittlerweile werden 24 Menschen wegen Corona im Klinikum behandelt.

Inzidenz schrumpft in Gifhorn auf 143,3 am Montag

80 Neuinfizierte hat das Landesgesundheitsamt von Samstag bis Montag gemeldet. Während am Samstag noch 60 infizierte Personen hinzukamen, waren es jeweils 10 in den beiden Folgetagen. Die 7-Tage-Inzidenz schrumpfte von 160,9 am Samstag auf 146,2 (Sonntag) und landete schließlich am Montag bei 143,3. Ähnlich wie an Weihnachten dürfte aber im Laufe der Woche mit Nachmeldungen zu rechnen sein, zumal am Wochenende und feiertags Tests kaum vorgenommen bzw. ausgewertet werden.

Bisher 4666 Menschen mit Corona infiziert – mehr Patienten werden im Klinikum behandelt

Bisher haben sich insgesamt 4666 Menschen mit Corona infiziert. Derweil hat das Helios Klinikum in Gifhorn alle Hände voll zu tun. Lagen am Freitag noch 15 Personen auf der Normal- und 5 auf der Intensivstation, waren es am Montag schon 20 auf der Normal- und 4 auf der Intensivstation.

An die Ausgangssperre über die Osterfeiertage und die Haushaltsregeln haben sich die Gifhorner bisher gut gehalten. Wie die Polizei am Montag auf Nachfrage mitteilte, habe es keine besonderen Vorkommnisse gegeben, heißt: keine Verstöße gegen die nächtliche Ausgangssperre und offenbar auch keine Menschenansammlungen an Plätzen, die gegen die Haushaltsregelungen waren. „Es war ruhig und unauffällig“, sagte der Beamte.

